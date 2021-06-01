搶1折夯品趁現在　一整盒岡本20元、NIKE老爹鞋超殺300元有找

▲網購業者在618年中慶強打1折夯品。（圖／翻攝自蝦皮購物）

記者洪菱鞠／台北報導

電商即將迎來618年中慶，網購業者暖身活動陸續開跑，首波祭出超殺優惠，不只有1折熱門夯品、限時1元天天搶購、精品1元競標，還有麥當勞冰炫風下殺29元，中薯即享券、蛋捲冰淇淋只要9元等優惠。在家防疫網購省荷包，以下整理4大電商好康內容搶先看。

東森購物ETmall強打「618購物無極限」，活動預計6/4開跑，全站單筆滿額最高送1688，訂單滿618元可參加幸運大輪盤，獎項有東森幣、折價券、uber乘車金50元及9折券，登記再抽Acer宏碁輕薄筆電，限時整點百萬紅包大放送，獎項有東森獨家RO新世代豪華虛寶；另與《RO仙境傳說：新世代的誕生》獨家合作，祭出超殺強檔，MyCard滿額送百萬虛寶、Switch健身環大冒險、Viewsonic 27吋抗藍光護眼螢幕豪禮等，獎項總價值150萬。6/3當天12:00～23:59 LINE購物限時12HR指定品，包括美妝、保健、衛生紙，LINE POINTS 10%回饋，6月加碼指定商品LINE POINTS 15%回饋無上限。

蝦皮購物「6.18超狂年中慶」主打祭出全站0元免運券、蝦幣3,000倍放大、蝦皮大樂透等好康優惠之外，6/1～6/17暖身活動期間，還有夯品整點秒殺1折起，NIKE RYZ 365只要290元、Nike棉褲368元、雅詩蘭黛粉持久198元、一整盒岡本保險套20元；另外也再次與麥當勞合作，原價55元的冰炫風在6/1當天只要29元，全日13個時段狂撒共5萬杯，6/6當天則有9元的中薯即享券、蛋捲冰淇淋可搶。

Yahoo奇摩電商618暖慶活動即日起至6/15開跑。Yahoo奇摩購物中心天天推出主題日送豪禮，解鎖人氣商品專屬優惠，iPhone 12 Pro半價及Dyson吸塵器萬元有找、集氣再抽PS5，iPad、COACH精品包、Panasonic近萬元吹風機、SK-II青春露等明星商品5折起，刷Yahoo聯名卡享最高6%回饋、滿額加碼送3,000刷卡金，單日滿額再送10%購物金、無卡分期滿額送1,600超贈點。

Yahoo奇摩超級商城跨店消費滿額最高現折1,500元，消費滿618元抽618超贈點、價值萬元的名人堂花園飯店雙人住宿及大魯閣打擊場體驗券，更祭出LevisT恤、捕蚊燈等買1送1，智慧手錶、筋膜槍等只要均一價618元；Yahoo奇摩拍賣則祭出流行女裝、3C、居家用品等下殺49折起、1元競標搶好康，市價18萬的CHANEL包、CITIZEN星辰錶等商品1元起標，天天再享萊爾富超取運費45元優惠。

▲原價18萬元「CHANEL桃紅色斜背包」、原價27,800元「CITIZEN星辰電波萬年曆光動能藍寶石水晶鏡面」，5/31～6/6 1元起標。（圖／Yahoo奇摩拍賣提供）

遠傳friDay購物開站7週年迎戰618，彙整站上人氣宅居好物，從美食到運動娛樂，即日起至6/30，APP限定每天中午12點推出1元限搶，包括智能觸控眼部紓壓按摩儀、微電腦健康氣炸鍋、肌肉筋膜按摩槍、OPPO A53手機，都有機會以1元銅板價入手。活動期間，天天登入抽77,777遠傳幣，享購物全額折抵，滿額加碼抽Apple大禮包，獎項包括Apple Watch、Macbook Pro、HomePod mini等。