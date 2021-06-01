去不了菜市場！網1招買菜「找這種最快速」　大推：價格也合理

▲原PO本來想網購買菜，卻發現價格有點貴。（示意圖，與本文無關／記者黃可昀攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「非常時期貴個20-30%是可以接受……」一位網友日前發文，說5月中疫情大爆發後，家人都減少去市場的次數，但因為疫情目前為止尚未出現控制住的跡象，爸媽就想說乾脆完全不出門，直接在網路上訂菜。結果一查不得了，比起市場貴了200%-300%，讓他不禁發起閒聊「網購生鮮貴得也太離譜了吧！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他本來打算在網上訂菜，看了網友推薦的網購店家，「結果一查不得了，肉類以鮭魚為例，平時市場買一斤最便宜200、最貴350，網購一斤要600！（300g $300）」，他也直說，網購都會用300克為單位，「看起來價格好像跟市場差不多，但實際換算都是2倍以上的價格，建議大家仔細看重量。」

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青菜的部分也不便宜，「以青江菜為例，市場大概一斤30，網購看到的一斤至少100以上（250g $59），更別說網購還要再加上運費。」原PO就傻眼，認為非常時期，貴個20%-30%都可以接受，「但平均貴到200-300%是怎樣，大家都能接受？看別版大家好像都訂得很開心@@」

▲有網友曝解法「目前好像只能靠附近菜販外送最方便。」（示意圖／視覺中國）

貼文一出，就有人也很有感，「騙一些不逛市場的外行人」、「我那天看到菜單，很多菜類賣50，但我去市場或超市買才35，他還要加運費欸。我真的覺得來騙錢的」、「擊掌！！我也覺得好貴喔！昨天在比價的時候忽然低落，覺得自己居然買不下手，也太窮了吧」、「買網購不是錯，但這感覺有點國難財了吧！」

不過，也有網友表示，「中鏢是有可能會死，同住全家被傳染，是有差那一點錢嗎？死了錢能帶去地府嗎」、「現場買也變很貴了啦！番茄直接一盒100，蔬菜也都是剩下貴的」、「要走宅配的生鮮食材品質不會低到哪裡，時間金錢互換原則而已。」

還有人分享自己買菜的方法，「現在很多實體店可以外送，我目前找家裡附近菜攤跟肉店外送，價格都很正常」、「找自家附近有外送的蔬果行最快速+價格也比較合理，不然現在網購的人真的太多。」也有網友直說，就算網購也可以多多比價，或找有免運的店家。