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內馬爾驚爆「酒店逼女員工吞吐」　Nike怒終止15年合作關係

▲▼ 法甲，巴黎聖日爾曼內馬爾 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 內馬爾被控試圖性侵Nike員工 。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西足球巨星內馬爾（Neymar）自13歲起與Nike公司合作長達15年，去年無預警宣布轉投Puma，背後原因引發猜測。外媒日前爆料，造成雙方分道揚鑣的關鍵竟是內馬爾被控試圖性侵一名女性Nike員工，卻不願出面接受調查，消息一出震驚足壇。

《華爾街日報》28日根據該報取得的文件及知情人士說法指出，該名Nike員工向友人及同事透露，內馬爾與隨行人員2016年在紐約市宣傳新系列運動鞋時，她協助協調相關活動，內馬爾竟試圖強迫她在酒店房間內為自己口交。

內馬爾對此回應，「2017年我再次赴美國參加另一場宣傳活動，還是和同樣的人員一起，但沒人跟我說任何事」，「這是很嚴重的事情，但他們什麼都沒做」，強烈否認上述指控，並稱與Nike結束合作關係是出於商業原因。他的父親也向當地媒體表示，Nike直到內馬爾離開數年後才公開原因，「這很奇怪。」

Nike則發表聲明證實，該名女員工2018年首度提出指控時，該公司便準備進行調查，「但尊重該名員工最初希望保密並避免調查的意願」。因此直到她在2019年表示有意追究以前，公司未向任何執法部門或第三方公開案情。

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