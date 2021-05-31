提高防疫量能！雲林縣府設防疫醫護溫馨小棧　22間房免費住

▲雲林縣政府緊急整修雲林縣立體育館，設置溫馨小棧提供22間房，讓醫護人員免費住宿休息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠狀病毒疫情緊繃，醫護人員面對的心理壓力及體力負荷相當沉重，雲林縣政府緊急整修雲林縣立體育館，設置溫馨小棧提供22間房，讓醫護人員免費住宿休息。雲林縣長張麗善今(31)日上午巡視溫馨小棧住宿環境，並將象徵性的鑰匙交給台大雲林分院副院長馬惠明，讓院方視醫護人員需要自由使用。

雲林縣長張麗善指出，疫情嚴峻，全國進入三級警戒，處於第一線醫護人員的心理壓力與體力負擔俱增，除面臨染病威脅，也擔心波及家人，雲林縣有六家責任醫院，其中台大雲林分院為重症責任醫院，縣府利用鄰近該院的體育館，緊急整修22間房，提供該院醫護人員使用，希望讓醫護人員有個可充分休息的地方，也避免舟車勞頓，保持體力、抵抗力，提高防疫量能。

▲縣府利用鄰近醫院的體育館，整修22間房提供該院醫護人員使用，希望讓醫護人員有個可充分休息的地方，也避免舟車勞頓，保持體力、抵抗力，提高防疫量能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台大雲林分院副院長馬惠明表示，國內疫情高張，醫療量能緊繃，縣府為台大雲林分院在體育館打造溫馨小棧，對台大來說是及時雨，院內許多在前線照顧患者的醫療同仁，考量到家人的健康，可能希望暫時不要回家，此外若疫情需要匡列某些醫療人員做隔離檢疫，有22個房間可以運用，提供院方許多的便利，感謝縣府的幫忙。

▲雲林縣長張麗善將象徵性的鑰匙交給台大雲林分院副院長馬惠明，讓院方視醫護人員需要自由使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局表示，目前國內疫情仍處於三級警戒狀態，再次呼籲請縣民鄉親共同做好防疫措施，減少外出、避免前往公共場所等人群聚集處，守護第一線醫護量能，縣府也將持續號召旅宿業者一起挺身響應，做醫護最強後盾，齊心抗疫。

▲縣府利用鄰近醫院的體育館，整修22間房提供該院醫護人員使用，希望讓醫護人員有個可充分休息的地方，也避免舟車勞頓，保持體力、抵抗力，提高防疫量能。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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