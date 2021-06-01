快訊／新北3.9萬劑疫苗全給醫護警消！　侯友宜下令：5天內施打完畢

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心31日表示，此批疫苗分配給疫情重災區雙北市，目前已配送包含新北市3.9萬劑、台北市3.5萬劑。對此，新北市長侯友宜1日下午表示，新北3.9萬劑預計5天內施打完畢。

侯友宜表示，為了確保第一線醫護、警消、第一線接觸人員全部打得到，3.9萬劑按照順序施打，由衛生局管控，加快施打速度，由於人員還有外勤工作，給予5天時間施打完畢。

至於分配規劃，衛生局長陳潤秋表示，其中2.6劑分配給第一線醫護，1萬劑給警消人員，其他高風險接觸者為3000劑，由衛生局依據各醫院、各區回報之需求統一調配。

根據衛生局資料，醫護包括急救責任醫院之醫事人員、其他醫院及基層醫療診所之醫事人員及非事人員、集中檢疫所之醫事人員及非醫事人員、其他具有職業登記之醫事人員，共預估分配2.6萬劑疫苗；高風險接觸人員為高接觸風險的防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員，預估配得3000劑。

警消包含實際執行防疫工作、救災、救人員(指警察、消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）、實際執行居家檢疫與居家離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員(含送餐等服務村里或村里幹事、垃圾清運之環保人員、心理商及特殊狀況親訪等人員)、衛生單位第一線防疫人員共預估分配1萬劑。

中央流行疫情指揮中心1日下午表示，國內新增267例COVID-19確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。確診個案中新增13例死亡。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，台中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月30日