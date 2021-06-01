快訊／新竹縣本土+1！跟朋友看工地確診　匡列5人

▲新竹縣召開記者會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增262例本土和校正回歸本土個案65例，總計327例，其中新竹縣新增一名本土案列為案8611，而稍早縣府提到，該個案並無公共活動史，目前匡列包含同住家人在內共5人。

新竹縣長楊文科表示，案8611是本國籍60多歲男性，住湖口鄉，5月19日曾和友人(桃園確診者案5397)一起看工地，24日得知友人確診後，自行赴醫採檢，PCR結果陰性，返家後即在家1人1室自主隔離，至30日發燒、喉嚨痛自行就醫，PCR檢驗陽性確診。目前匡列含同住家人共5人，依風險程度自主健康管理或自主健康監測，發病前3天均在家，無公共活動史。

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此外，因個案自主在家1人1室隔離，與家人接觸風險較低，2名同住家人列為自主健康管理，3名非同住親友則自主健康監測。新竹縣至今累計21例確診案例，竹北市18人、新豐鄉1人、新埔鎮1人，和湖口鄉1人。目前有1位已經出院，其餘20人仍在住院隔離治療中。

此外，楊文科說明，新竹縣共有7家醫院，可收治新冠肺炎病患病床數為73床，其中收容重症的專責加護病床有5床，負壓隔離病床有12床，普通隔離病床有56床，目前為止已使用47床，空床數為26床。

楊文科表示，目前新竹縣居家隔離人數為312人，累計1184人。目前居家檢疫人數為162人，累計1萬4千多人。防疫旅館部分，交旅處長游志祥表示，目前房間總數為178間，已使用113間，剩餘65間，自本月4日起，竹北悅豪大飯店加入防疫旅館行列(竹縣共6家)，將增加104間房間，總數來到282間。從5月21日起，新竹縣大安醫院、北榮新竹醫院339、湖口仁慈醫院3個自費快篩站，已完成988件快篩。縣府今起也在新竹台大分院生醫醫院啟用「社區篩檢站」，提供有接觸史或公共場所活動史的民眾篩檢，快篩若陽性可立即PCR檢驗。