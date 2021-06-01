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台中北屯家庭群聚傳播鏈達20人　小7店員、網拍情侶染疫

▲美樂地KTV有13人填寫不實，盧秀燕重罰6千元。（圖／台中市政府提供）

▲台中6月1日新增10例本土個案。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市今（1）日新增10例本土確診個案，其中5例為北屯區家庭群聚案，另加上未列案號1案，累計其傳播鏈，包括台北、台中已經達20人。值得注意的是，北屯群聚案中的鄰居23歲兒子為超商店員，26日發病就醫前都在小7超商工作超過8小時，足跡曝光，讓不少周邊住戶嚇壞。

台中市政府今日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展說明，北屯家庭群聚案今日新增5例確診，包含案8751、8752、8753、8754、8757，至今累計台中有案號確診者已達17例。其中，案8751、8752、8757於5月30日前往大坑國小快篩站檢測陽性，再經PCR檢驗確診，顯示市府為免疫情擴散，火速成立大坑國小前進指揮所，有效解決危機、安定民心。

曾梓展指出，案8751與案8752為北屯區父子，家住案7527（北屯區72歲女性）附近。案8752為7-11鈞泰門市及景和門市的23歲店員，近期無旅遊史，5月23日在7-11鈞泰門市上班，24、25日在7-11景和門市上班，24日曾至友人家中拜訪（該友人在台北工作，16日返回台中），26日出現症狀就醫；案8751為73歲男性，近期無旅遊史，平常在住家附近散步，27日出現症狀，30日與兒子一同採檢確診。

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▲6月1日北屯大坑群聚。（圖／台中市政府提供）

▲6月1日北屯大坑群聚關係圖。（圖／台中市政府提供）

案8753為案8072奶奶（案7527的鄰居）的73歲姐姐，5月10日至12日曾至妹妹家住，13日出現症狀，13、14日曾至北屯區紅香農場，17、22日就醫，期間都在家休息，30日就醫採檢確診。案8754為案8753的43歲兒子，為抓漏工人，近日無出國史，5月21日至26日皆在工地（陸府觀森）工作，23日曾至大坑橫坑巷買菜，24日出現症狀，30日與母親一同就醫採檢確診。

案8757為南屯區47歲男性，食品機械公司負責人，近期無旅遊史，26日因新建工廠工程與案7823（案7527的49歲兒子）有接觸，28日出現症狀，30日採檢確診。

此外，案8755與案8756為男女朋友，案8857為案8756好友。案8756為西屯區28歲女性，與男友一起經營網拍，母親（彰化案8171）5月21日至23日至她的台中租屋處同住，27日曾至西區阿秒市集（微秒科技）及西屯區鑫囍彩券行，28日出現症狀，30日因母親確診，經男友一同至醫院採檢確診。

案8755為30歲男性，近日無出國史，無相關症狀，5月28日曾至西屯區漢口路二段小北百貨購物。案8857為龍井區28歲女性，為遊藝場服務生，近日無出國史，13日起遊藝場停業後就沒上班，平常多在家未外出，26日到案8756家拜訪，29日出現症狀，30日曾至逢甲夜市購物，31日至醫院採檢確診。

案8758為龍井區已退休、78歲女性，近日無出國史，感染源尚待釐清，5月23日曾至大肚區自強早市購物，26日出現症狀27日就醫，30日至龍井區龍泉公有零售巿場購物，31日採檢確診。

案8855為南區、19歲大學一年級女學生，近日無出國史，5月20日北部男友至個案家同住，25日曾至全聯西區樂群店購物，27日出現症狀，28日曾至北區雙十路君品銀飾購物，29日得知男友母親確診，31日至醫院採檢確診。

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