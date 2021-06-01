台南加碼安心上工計畫　釋出200個防疫職缺

▲台南市政府防疫工作需求增加，特別推動「台南加碼安心上工計畫」，運用市府資源補充防疫人力不足，同時減緩企業停工衝擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府因應國內進入3級警戒，市府防疫工作需求增加，特別推動「台南加碼安心上工計畫」，運用市府資源補充防疫人力不足，減緩企業停工衝擊，計畫適用對象僅限設籍台南市市民，1日起開始受理報名至 6月8日截止（以郵戳為憑），勞工局鼓勵台南市受到疫情影響致失業或減班休息的朋友，把握機會報名。

台南市長黃偉哲表示，台南加碼提供200個短期工作機會，其中包含19個身心障礙者職缺機會，因應菜市場防疫需求，由經發局市場處提出用人需求，配合台南市各區市場維持固定出入口，幫入場民眾量額溫、噴酒精及提醒實聯制等相關工作，以一個月工作不超過80小時、時薪160元計算，每月預計所得最高為12800元，工作期間預定從6月7日至8月31日止（以實際執行日為準）。

本次一律採紙本通訊報名方式（以郵戳為憑，郵戳日期以2021年6月8日為限），有意報名者請填具報名表，並檢附相關證明文件影本，以限時掛號郵寄至台南市政府勞工局職訓就服中心（台南市新營區民治路36號世紀大樓10樓），並於信封上書寫報名者姓名地址，並註明應徵「台南加碼安心上工計畫」、報名「組別序號」，後續將進行報名資料書面審查，預計於6月5日公告50人錄取名單及6月11日公告150人錄取名單於勞工局職訓就服中心網站。

勞工局長王鑫基提醒各報名者，在寄發報名表前務必謹慎檢查各項應填欄位、應繳表件及親筆簽名有無缺漏，此外，需特別留意「已領取公務人員或公營事業機構退休金者不得報名」，以及僅能擇1組報名。「重複報名2組以上」或者「未填寫組別序號而無法辨識者」，亦不予受理，詳細報名資格條件請詳閱簡章內容，如對報名職缺要求之資格文件仍有疑義，可逕洽用人機關，以確認相關規定。

本次「台南加碼安心上工計畫」短期人力招募簡章及報名表即日起可至台南市各區公所服務台及勞工局職訓就服中心暨所轄就業服務台（駐點）翻閱簡章並索取報名表，或至下列網站上網下載查閱。

台南市政府勞工局職訓就服中心網站左方「就業服務－就業甄選」：https://job.tainan.gov.tw； 台南市政府勞工局職訓就服中心民治市政中心：06-6330820#206。台南市政府勞工局職訓就服中心永華市政中心：06-2991111#7778、7781。

淡雅清新男女皆宜