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台南各轉運站增設消毒毯　大台南公車持續強化防疫

▲配合全國防疫警戒第3級，台南市政府5月31日起在各轉運站出口陸續設置消毒毯，務求防疫滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲配合全國防疫警戒第3級，台南市政府5月31日起在各轉運站出口陸續設置消毒毯，務求防疫滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合全國防疫警戒第3級，台南市政府5月31日起在各轉運站出口陸續設置消毒毯，務求防疫滴水不漏，並持續強化公共運輸防疫措施，台南市政府也持續呼籲市民朋友搭乘公車、小黃公車、計程車及進入轉運場站時務必配合落實簡訊實聯制，並全程配戴口罩、禁止飲食，同心抗疫。

▲配合全國防疫警戒第3級，台南市政府5月31日起在各轉運站出口陸續設置消毒毯，務求防疫滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視公共運輸防疫，特別指示交通局購置「消毒毯」放置於車站出入口，徹底執行日常消毒。消毒毯有防滑消毒功能，旅客使用消毒毯可同時消毒鞋底、行李輪子等，提升防疫效果。5月31日起優先配置於台南火車站及台南轉運站出入口，未來逐步於各轉運站施作。

▲配合全國防疫警戒第3級，台南市政府5月31日起在各轉運站出口陸續設置消毒毯，務求防疫滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王銘德表示，為保護第3級警戒下仍須搭車的通勤民眾，交通局針對公共場站設施已由過去每日消毒1次調整為每4-6小時1次，也要求清潔人員針對民眾接觸較多的手把、扶手等設施做重點消毒，並由環保局定期實施戶外50公尺範圍公共環境消毒。

▲配合全國防疫警戒第3級，台南市政府5月31日起在各轉運站出口陸續設置消毒毯，務求防疫滴水不漏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王銘德呼籲民眾一起做好防疫，進站、上車均請配合實聯制，目前412輛大台南公車、19輛小黃公車、10站轉運站及3千輛以上的計程車均已張貼「簡訊實聯制QR-code」，請民眾務必配合落實「5秒3步驟」實聯登記。也可以使用記名電子票證（如市民卡、信用卡聯名卡、數位學生證）搭乘，保護自己也保護他人。

公共運輸處處長吳俁之指出，大台南公車公車營運班表因應三級警戒及學校停課稍有調整，請民眾搭車前先至官網或APP確認班表；也請民眾合作落實防疫措施，阻斷傳染鏈，共同攜手守護社區家園。

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