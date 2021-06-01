台南降雨3大水庫進帳400萬噸　總計蓄水量今可望突破7000萬噸水情尚難解

▲台南曾文等3大主要水庫3天進水量共約1400萬噸，水庫蓄水量仍嚴重不足，民眾期待降雨集中在集水區，有助紓解台南水情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受滯留鋒面影響，台南地區5月30日起降下陣雨，依據水情監測資料，台南3大水庫集水區5月31日共計降下55.1毫米雨量，為曾文、烏山頭及南化等主要水庫帶進共4000萬噸進水，29日至31日，3天進水約1400萬噸，水庫雖有進水，3水庫總水量1日可望突破7000萬噸，台南水情仍然嚴峻。

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目前台南地區曾文水庫蓄水量2132萬噸（4.2％）、烏山頭水庫3664萬噸（46.6％）、南化水庫1158萬噸（12.7％），水庫合計蓄水量是6954萬立方公尺，台南地區目前每日節約用水後，需水量約93萬立方公尺，31日的降雨為烏山頭水庫進水6.8萬噸，曾文水庫143萬噸，南化水庫249.3萬噸，共約400萬噸，30日是曾文水庫111萬噸、烏山頭水庫226萬噸、南化水庫是203.9萬噸，合計540.9萬噸，5月29日-31日這波3天降雨合計進水約1400萬噸，加上6月1日仍持續降雨，預計這幾天3大水庫會持績進水，1日可望突破7000萬噸，對久旱不雨的台南地區來說，已稍稍止渴，但距紓解水情仍有一大段距離要走，水情仍然嚴峻。

台南目前的水情燈號是橙燈，採減量供水，這波鋒面帶來的降雨，讓台南地區暫時燈號不會轉為「紅燈」（進入分區供水階段或供五停二），台南市長黃偉哲並宣布從6月1日，洗車業可恢復營業，水利局指出，根據氣象資料，台南至6月下旬仍有降雨機會，民眾期盼雨勢能集中在3大水庫集水區，看看能不能為水庫帶來更多的進水，一解水庫乾涸之旱，紓解台南水情。

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