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企業熱心捐贈災情勘查車　配發台南市消防局善化分隊

▲已久工業公司周文三董事長捐贈災情勘查車，由第四救災救護大隊陳博文大隊長代表受贈，期許該部災勘車的啟用，能提升台南市災情搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）」

▲已久工業公司周文三董事長捐贈災情勘查車，由第四救災救護大隊陳博文大隊長代表受贈，期許該部災勘車的啟用，能提升台南市災情搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市消防局6月1日上午8時許，於第四救災救護大隊善化分隊前廣場，舉辦已久工業股份有限公司周文三董事長捐贈災情勘查車啟用儀式，捐贈儀式由第四救災救護大隊陳博文大隊長代表受贈，期許該部災勘車的啟用，能提升台南市災情搶救效能。

已久工業股份有限公司，為車用配件專業製造廠，從設計研發、到製造、加工、組裝、成品等等，全都一手包辦，用心規劃戮力經營，一直都秉持最好的品質來維護消費者的生命安全。董事長周文三先生對於地方公益更是不餘遺力，近年來已捐贈3輛救護車供到院前執行緊急救護使用，對於提升台南市消防局到院前救護品質幫助甚大。

▲已久工業公司周文三董事長捐贈災情勘查車，由第四救災救護大隊陳博文大隊長代表受贈，期許該部災勘車的啟用，能提升台南市災情搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）」

近來得知善化分隊常需執行麻善大橋、曾文溪橋救溺勤務，急需可拖船艇、搬運器材、涉水性能優越的災勘車，立即連絡車商洽談捐贈事宜，最後選定兼具涉水性能與船艇拖掛功能的皮卡車，並配備有LED警示燈、警報器、拖船勾及無線電等裝備，著實提升消防水域救援效率。

消防局局長李明峯表示，已久工業公司周董事長熱心公益，今日捐贈之皮卡災情勘查車，具有各種災害指揮搶救、災情查勘回報、低窪地區搶救等功用，此義舉不但充實台南市消防救災能量，更增進了災害搶救之效能，足以為社會標竿、義行典範。

▲已久工業公司周文三董事長捐贈災情勘查車，由第四救災救護大隊陳博文大隊長代表受贈，期許該部災勘車的啟用，能提升台南市災情搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）」

市長黃偉哲表示，非常肯定與感謝周文三董事長的義行善舉，基於取之於社會，用之於社會的理念，慷慨解囊捐贈災情勘查車，期盼這次捐贈儀式能拋磚引玉，號召更多民間企業、社團，為民眾生命財產安全一起盡心力。

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