日本仙台市採購鳳梨表達支持　黃偉哲：台南芒果也要旺旺來！

▲台南市國際友誼市日本仙台市，購買了6.7噸的台南鳳梨，黃偉哲市長特別在與仙台市官方的視訊會議上表示感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國際友誼市日本仙台市，為了表達對台南的支持，購買了6.7噸的台南鳳梨，預定6月2日在日本藤崎百貨辦理販售會，黃偉哲市長31日特別在與仙台市官方的視訊會議上表示感謝。

一起出席這場視訊會議的還有日本仙台市郡和子市長、鈴木勇治議長、身兼台南市榮譽市民的西澤啟文議員，以及「仙台‧台南友好交流促進協會」的飯岡會長、上野副會長、早坂副會長皆出席與會，與黃偉哲共享台南鳳梨即將在仙台上市的喜悅。

黃偉哲表示，相當高興聽到仙台市即將辦理台南鳳梨販售會的消息，感謝仙台的老朋友以實際行動支持台南。黃偉哲在今年4月就曾經跟台南的國際友人們分享過台南的鳳梨汁、鳳梨果乾、鳳梨酥、鳳梨麵等產品，當時收到郡和子市長回信，盛讚台南的鳳梨加工品很美味又很溫馨。

郡和子市長表示相當感謝台南長期對雙方交流的支持，特別是在311地震及去年日本新冠疫情爆發時，都立刻對仙台市伸出援手。這次很高興透過「仙台‧台南友好交流促進協會」的努力，讓台南鳳梨即將在當地上市。

最後黃偉哲也不忘助攻台南芒果，在視訊會議報告接著6月就是芒果產季，今年也一定會與仙台市的老朋友們分享台南的愛文芒果。仙台市的朋友們都表示非常期待，也與黃偉哲相約互訪，希望能儘早再來台南品嚐美味的水果及小吃。

淡雅清新男女皆宜