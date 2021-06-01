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社會 社會焦點 保障人權

女生輔員逼8童拍裸照　父母幫藏關鍵硬碟、手機助滅證

▲▼蕭姓女輔導員強拍男童裸照，17日移審台北法院。（圖／記者劉昌松攝）

▲蕭姓女子強拍男童裸照目前在押等待法院審理，她的父母也涉嫌幫忙湮滅證據遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

原本在台北市某兒福單位工作的蕭姓生活輔導員，利用先後與8名男童同宿生活的機會，多次要求男童一起洗澡，再持手機拍攝男童裸照，日前已經遭收押起訴，台北地檢署檢察官進一步查出，蕭女的父母，涉嫌在檢警搜索後，幫忙把蕭女的硬碟、手機藏在茶葉罐和床下等處，1日再依湮滅證據起訴蕭女父母。

蕭女服務的兒福單位平常提供家庭支援不足、窮困、非行少年少女的短暫中途寄宿，孩子們會被依性別分入不同「小家」，與生活輔導員共宿，身形壯碩的蕭女先後負責輔導2個小家、8名男童，因管教嚴厲，男童都不敢反抗。

檢方調查，蕭女在2015年6月開始，要求4名男童一起洗澡，然後闖入浴室，要求男童們在淋浴間內排排站著給她拍攝；7月間，蕭女又要男童們共浴，且不能關門，她就直接坐在門口拍照，隔年他又強行進入浴室拍攝男童共浴裸照，還要男童對著鏡頭比YA。

直到2019年10月間，有男童在上兩性平等課程時，提問「被生輔員拍照可以嗎？」性平老師驚覺有異，趕忙問蕭女怎麼回事，蕭女否認強行拍照，辯稱是男童們要她幫忙紀錄生活，而她只對其中1名男童下體特別大感到好奇。

檢警獲報後前往蕭女住處展開搜索，查扣6張男童裸露下體的照片，將蕭女聲押禁見獲准後，蕭女卻透過律師轉告家人，檢查家中的舊手機、行動式硬碟，看有沒有什麼特別的影照，蕭女男友協助檢視「有問題的照片跟影片」後，把硬碟交給蕭女父母保管，蕭父把硬碟藏進茶葉罐，蕭母則試圖解鎖手機失敗後，藏進床下。

隔天檢警根據男童們的證詞，2度展開搜索，查扣相關硬碟和手機，除依使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，起訴蕭女，並向法院請求從重量刑外，北檢再針對蕭女父母涉嫌湮滅證據部分提起公訴，至於蕭女男友只是協助檢視硬碟內檔案，無證據顯示有參與滅證，獲不起訴。

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