直擊阿伯拿手機拍QR Code「只做半套」　萬人秒暈：出事了

▲民眾進入市場也須完成實聯制！（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

疫情期間出外消費，店家都會要求「簡訊實聯制」，只要5秒鐘就能一鍵發送足跡！不過有部落客傻眼表示，今（28）日出外消費，直擊一名阿伯拍完實聯制QR Code後，根本沒回傳簡訊給1922，就把手機給關掉。文章曝光後，引來萬名網友回應，一堆長輩根本只做半套，有的還跟QR Code自拍，讓人哭笑不得！

知名圖文創作者「吃到飽阿飽」驚呼，今日早上外出時，親眼見到一名阿伯拿出手機，對著實聯制的QR Code拍了一張照片，隨後就把手機收起來了。

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「阿伯！不是那樣用的...」原PO當下臉上三條線，畢竟最重要的，是要傳送店家代碼，以便未來列入匡列對象時，指揮中心能聯繫上民眾。

▲許多長輩只拍，卻忘了回傳店家代碼給1922！（圖／記者李毓康攝）



文章曝光後，引發近萬人搖頭直呼，一堆人都只有做半套，以及分享各種奇葩狀況，「很多人都掃了之後就關掉，根本就沒有發送出去，然後你問他還會很堅持說有啊」、「我看到一個阿伯，對著實聯制的QR Code自拍」、「集點的概念」、「有的長輩還會拍在QR Code中間的LOGO，哎唷我的天」、「長輩傳簡訊給1922，但傳的是他的line好友QR Code」、「常常看到不少長輩拿著手機在門口徘徊徬徨」、「我昨天是看到一個阿伯，拿著手機對著QR Code大喊疾管家！疾管家」。