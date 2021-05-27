沒手機沒冷氣！超乖病人「手動搧風」房內待8天　護理師全心疼

▲原PO遇到一個超乖的病人，不吵也不鬧讓他超心疼。（示意圖／彰化醫院提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《確診病患衝出隔離區咆哮！只因手機沒電 醫護心累：真的灰心》，就有護理師在PTT回文，透露這種病患真的很多，有些光是2個小時的快篩結果都等不了，攜家帶眷全部跑掉。「但我要說的是，最近有個病人真的很優秀」，他透露房間裡沒電視沒冷氣，連電扇都沒有，病人卻乖乖坐著不吵也不鬧，讓他們都超心疼。

這名護理師文中表示，該位病人自己一個人在房內8天了，期間沒有手機、沒有電視、沒有冷氣，房裡就是一張床、尿壺、便盆，甚至連電風扇也沒有。而在這種天氣下，病人還是乖乖地坐著，不吵也不鬧，「看得我們大家都很心疼，因為如果是我可能早就崩潰了。」

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超乖的病人讓護理師不禁冒出想罵人的OS，「對比外面那些防疫破X的破X刁民，顯得格外的讓人想為他做點事！」他便和同事說好，會準備剉冰、飲料、冰枕和一些涼涼的小物給對方。

▲護理師同事們也很心疼該位病人。（示意圖／振興醫院提供）

他也在留言處透露，乖病人是個中年人，真的比較倒楣的是，那間房間剛好不可以開空調，也沒有插座可以用。但乖病人就是默默地一直搧風，還把衣服脫了、整個人趴在地上冰鎮，完全沒有一句抱怨，讓護理師真的超心疼「我光是進他房間我就很想死了，現在只能一直給他冰開水，或是冷凍庫的養樂多。」

貼文一出，其他網友隔著螢幕也憐惜起這位乖病人，「好心人推QQ」、「真的還活著嗎」、「他是修行者嗎」、「這種環境我只能待5分鐘」、「太強了吧……難怪你會心疼」、「欸這個也太可憐 XD」、「內心真平和的一個人」、「太強了，配合度100%」、「沒手機我會崩潰，其他還能忍。」