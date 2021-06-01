彰化暫不跟進身分證尾數分流　市場攤商：開店3小時只見3人

▲彰化傳統市場人潮比往常掉6成。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府超前部署，2周前針即對傳統市場必須做人流管控及單一入口實名制，目前暫不跟進「身分證尾號分流購物」，上午記者也到菜市場直擊，採買民眾減少大約6成以上，整排攤商都不進場營業，海鮮攤商坦言，「開店3小時才看到3人」，如果再用身分證尾數分流，恐怕都要喝西北風了。

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▲員林第一市場整排攤商沒營業。

彰化員林市公有第一市場、華成市場屢傳有確診者足跡後，公所及化學兵進場大清消，攤商為了生計也全戴上口罩，消費的市民不如以往熱絡，有婆媽就說，現在小孩全在家，總不能每天都到自助餐外帶，上菜市場變成必須的工作之一，只能一次買足一定的量，減少出門。

▲傳統市場空蕩蕩。

市場內肉攤及魚商，一大清早就開店，等不到採買的人，「3小時只有3個客人上門」；一旁賣熟食的店家說，從SARS到去年白牌司機確診案後，20多年來第一次遇到這種狀況，空蕩蕩的情況已經持續有10多天了，不知道未來怎麼過日子。

在華成市場旁開肉粽店的仁美里長，對此也說縣府是全國第一在2周前就宣布菜市場要分流及單一出口實名制，進場採買的民眾已經減少很多，如果真的要跟進身分證尾數分流，對攤商恐怕是一大打擊。

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