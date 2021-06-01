民進黨團酸國民黨「去年做多今年放空」　應莫忘初衷支持國產疫苗

▲民進黨團召開「國產疫苗誰炒股？國民黨去年做多？今年放空」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

台灣本土疫情延燒，政府力推新冠疫苗，卻遭在野黨質疑透過炒作國產疫苗，藉機從股市獲取不當利益。對此，民進黨立委鄭運鵬1日表示，國民黨從去年就大力支持研發國產疫苗，這兩天竟然變成在野黨攻擊的標的，呼籲國民黨莫忘初衷、不要昨是今非，台灣的國產疫苗絕對禁得起國際檢驗。

民進黨團1日上午於立法院召開「國產疫苗誰炒股？國民黨去年做多？今年放空？」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會也首度以線上直播的方式舉行。

鄭運鵬表示，他在過去一年間擔任民進黨團幹事長，從特別條例的修訂、特別預算的編定，自己都在朝野協商的現場，所以很清楚國民黨的很多立委，從去年就要求政府大力支持國產疫苗的研發。

鄭運鵬說明，指揮中心也按部就班地扶植國產疫苗，避免其他國家完成疫苗開發後，為了因應自己國內疫情或提供弱勢國家，造成台灣採購不到足量的國外疫苗。

鄭運鵬強調，國產疫苗對台灣是非常重要的戰略物資，而且不是每個國家需要戰略物資時，都有自己開發的能力，「台灣是少數有開發國產疫苗能力的國家，這點對台灣應該是珍貴資源」。

鄭運鵬感嘆，沒想到在這兩天之內，國產疫苗變成在野黨攻擊的標的，未來在國產疫苗上市、可以開始使用時，將可能導致國人對疫苗沒有信心、造成群體保護力很大的漏洞。

鄭運鵬也質疑，如果國民黨質疑現在國產疫苗政策是有人炒作股票，那去年到現在國民黨立委們對國產產苗政策的要求，「難道去年國民黨是在做多股票，今年輪到他們要放空了嗎」，希望國民黨不要為了鬥爭、拉垮民進黨，打擊國產疫苗的開發以及國人對國產疫苗的信心。

鄭運鵬提及，從去年到今年年初，國民黨都認為應該支持國產疫苗的研發，對國內重要戰略物資應該給予支持；以及擔心國際現實狀況，國外疫苗開發後，台灣有可能採購不到足量。鄭運鵬說，國民黨從去年到現在都高度肯定，這兩個方向都是對的，只是政府的做法跟國民黨不見得相同。

鄭運鵬指出，在去年第二次追加1500億特別預算時，政府在疫苗研發及臨床試驗編列5700萬元；第三次追加2100億特別預算時，疫苗研發及採購也編列135.5億元；在這次的追加案則編了224.5億元，政府的做法與當時國民黨的做法一樣，「怎麼現在變成對國產疫苗公司炒股」。

鄭運鵬質疑，難道國民黨從去年到今年初，對國產疫苗的支持是在做多，「這禮拜開始對國產疫苗公司的打擊，他們是在做夢」，國民黨過去支持國產疫苗的方向與政策都值得肯定，呼籲國民黨莫忘初衷、不要昨是今非。

鄭運鵬強調，台灣在國產疫苗的研發時程、進度、技術、嚴謹度上，都禁得起國際檢驗，希望國民黨一起支持國產疫苗的開發，在客觀、公平的科學原則上，對國產疫苗上應該給予祝福，也希望未來國產疫苗盡快上市時，不只能提供國內施打，也可以提供國際朋友使用。

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