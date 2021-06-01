諷刺！一個月前受訪談防疫成功　今「夫病死妻確診」還被醫生趕

▲本土確診案例突破7,000人，病患過載成為一線醫護人員的難題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內COVID-19疫情驟然升溫，雙北各醫院床位不夠、戶外插管、確診患者無法住進加護病房等情況頻傳。雙北醫療量能到底夠不夠？病床和醫護人力是否充足？中央和地方像身處平行時空。我們實際採訪雙北多間醫院的一線醫護人員、防疫專責消防員、疫情熱區的民意代表，以及真正「卡」在就醫路上，甚至因此痛失至親的染疫患者及家屬，試圖釐清中央數字與現實之間，存在著哪些差距？

69歲的李淑霞（化名）正在台中一所區域醫院接受治療。她燒剛退，說話微喘，「今年4月，韓國電視台的記者來台灣訪問防疫成功經驗，我和我先生還有受訪…」她咳了幾聲，憶起訪談，「本來那個訪問要在韓國播，應該不會播出了吧？」

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病房滿載 病患怨：還在發燒就被醫趕

李淑霞受訪這天是5月28日，指揮中心公布的死亡個案連續二日創新高，27日、28日分別新增13例、19例。李淑霞的76歲丈夫，在5月27日凌晨病逝。「他平常會去萬華那邊的小吃部跟人家聊天，他朋友沒人確診，不知他怎麼感染的…」她回憶，5月13日，丈夫身體不適，16日起躺在家中，她猛打1922，「1922叫我打1966，1966叫我打衛生所，然後又叫我打衛生局、打防疫中心、打疾管署…」

焦急的李淑霞動用各種關係，回應大多是「再等等」「床不夠」。5月21日，丈夫確診，同日她得知自己也確診；22日，丈夫被送醫，她則從台北被送往台中豐原檢疫所，開始發燒嘔吐，隔日送醫。丈夫進病房時還能用手機拍照傳給家人，隔天卻傳來需插管消息，住院第6天清晨，丈夫病逝。

老年喪偶的李淑霞無暇顧及台北的丈夫後事，她在台中的病房裡，在反覆發燒與退燒之間閱讀家人的訊息，說話必定伴隨咳嗽，「我最高燒到39.1度，現在有點肺浸潤…住院第二天，醫生跟我說：『妳沒什麼事啦，可以回去（檢疫所），不要在這裡占床，很多人要床。』我說：『我咳嗽這麼厲害，還發燒，怎麼可以走呢？』他說：『妳不要浪費醫療資源。』我聽了很火大，我說我還在發燒，連X光都還沒照出來，醫生聽了覺得不好意思，說：『好好好，妳先暫時住這。』現在，他每天給我照X光。」

李淑霞夫妻的遭遇並非個案，5月中疫情升溫後，雙北各醫院急診室都陸續傳出病床不足的消息。期間，北市聯醫工會在臉書以「醫療崩壞在即，基層醫護向社會求助」為題發文，指出急診、病房爆滿，病人源源不絕。台大醫院院長吳明賢也在臉書貼文，以「Hospitals Need Help」為題，求救般地表示台大醫院病患已超量，加護病房全部滿載，就算把小兒加護病房改成成人使用，仍不敷使用。

平行時空 陳時中：全台醫療量能充足

但同一日，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上再度強調，全台醫療量能充足，並非沒有病床，而是疫情升溫，需要轉換、移出病人。指揮中心亦提出數據，指出在容許「一室多人」收治病患、重新調整各家醫院的病床後，台北市和新北市空床數分別為682床及1,183床。

看似寬裕的空床數，當晚即遭到台北市長柯文哲反駁，怒槓中央「腦袋壞掉」，直言指揮中心只要到第一線急診室、專責病房，就能知道「不可能還有幾百張空床。」台北市衛生局長黃世傑也指出，北市當天中午專責病床僅剩20多床，「數字一直變動，其實一下子就用完了。」他說。



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