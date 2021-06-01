圖表王4ni？網製「指揮中心遲到表」　被笑虧：沒校正回歸

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

實習記者高琳景／綜合報導

新冠疫情爆發至今，中央流行疫情指揮中心下午2點的記者會，已成媒體及民眾必看新聞之一。不過有網友發現，指揮官陳時中等人並不一定準時就座，就有鄉民整理出「指揮中心5月遲到表現圖表」，表示整月均值遲到5.8分，因此建議下午2點5分再收看即可，讓不少網友笑虧「根本是圖表王」。

一名網友在PTT八卦版以「疫情指揮中心遲到表現圖表（5月）」為題發文，表示整理了人員全數坐下為到齊時間，結果發現「陳時中等人沒早到過」，且月中到月底有遲到越久跡象，「但罵的越用力越趨近於0（分鐘）」。

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原Po提到，記者會遲到最大值為12分鐘（5月24日）、最小值為1分鐘（5月31日），均值遲到為5.8分鐘，因此綜合5月記者會，建議大家以後如果怕浪費時間，可以在遲到均值時間下午14:05收看。

▲鄉民製作「指揮中心5月遲到表現圖表」。（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到圖表後，紛紛笑回「圖表王」、「笑死，你真的很閒」、「校正回歸的數據呢？」、「原來有早到過喔？」、「笑死，竟然有人在統計」、「沒校正回歸，這樣不行喔」、「為什麼有人要注意這個xdd」、「沒有不遲到的一天」、「ok，明天到製圖部門報到！」、「你在認真什麼啦」。

也有網友緩頰，「看了圖表根本沒遲到多久啊，被大家講」、「遲不遲到一點也不重要，疫苗能打國際認證且儘快能施打才是重點」、「無論當有趣」、「大家都累到不行，你還在說風涼話」、「你敢保證你一生沒遲到？」