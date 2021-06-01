北市旅店免費供醫護入住　每天額滿！業者求救：買不到防疫物資

記者邱中岳／台北報導

北市1家酒店從5月22日起，將萬華一家分店提供給「醫護人員免費入住」，該分店共計有60個房間，每天開放50人入住，因消毒關係所以保留10間轉換，每位審核過的醫護人員每次可入住7天，但目前因每天額滿，相對的防疫物資可說是一物難求，店家直言「有預算也買不到」。

據了解，薆悅酒店位於萬華的西寧分館，因疫情關係從5月22日開始，改成免費提供醫護人員住宿使用，目前活動暫定到6月底，該分館有60個房間，提供住宿則有50間，另外10間則是房客離房後要進行消毒，所以當作輪轉做使用。

▲酒店業者將位於萬華的一家分館，提供給醫護人員使用。（圖／記者邱中岳翻攝）

店家指出，現在疫情嚴峻，許多醫護人員從南部北上支援，沒有地方住就可以來這邊，另外，只要是大型醫院照料相關病患的醫護人員，都可以來飯店申請住房，每次入住最多7天，可提前通知延長，希望透過自己的一份心力，支援站在第一線的醫護人員。

飯店人員表示，有醫護人員剛剛來申請入住，就被通知要轉移到檢疫所隔離，許多同仁面對這樣的問題，也需要很大的勇氣在飯店與入住的醫護人員接觸，所以飯店也提供相關防疫裝備給飯店人員、入住人員使用。

▲酒店業者無償提供醫護人員入住，但卻因入住量太大買不到相關防疫物資。（圖／記者邱中岳翻攝）

但因為入住人數太多，原本準備的防疫物資仍不足，飯店副總也坦承，雖然公司有編列預算，但目前缺乏防護衣以及面罩，希望政府能夠提供，或者是相關廠商可以前來洽談一起共同防疫。

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