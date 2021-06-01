　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

▲▼東購捐雙和醫院防疫禮物,公益,新冠肺炎,雙和醫院,東森購物,自然美,醫護人員。（圖／記者姜國輝攝）

▲雙和醫院外觀。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新北巿雙和醫院31日傳出一名62歲洪姓確診男子，因情緒失控而持刀砍傷3名在11樓負壓隔離病房的護理師，事後被警方制伏，依傷害等罪送辦。受傷的護理師學姐透露，其中一名20幾歲的護理師右手韌帶被砍斷，護理生涯恐怕因此結束。胸腔科醫師蘇一峰在臉書更是發文呼籲「請政府嚴懲重罰」。

31日一名62歲洪姓確診男子住在雙和11樓負壓隔離病房，疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師，警方接獲通報後，趕赴現場處理，喝令洪男放下水果刀，並上前壓制上銬，23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷。

▲▼快訊／護理師遭砍「傷勢嚴重」生涯恐毀　學姐淚：20幾歲右手韌帶都斷了。（圖／翻攝靠北護理師）

▲學姐透露，被砍的護理師右手韌帶都斷了。（圖／翻攝靠北護理師）

粉專「靠北護理師」31日晚間在限時動態PO文，表示受傷的3名護理師一人韌帶及神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，感嘆「現在不只要防病毒，還要防病人」。

事後，一名雙和醫院的護理師也透露，其中一名20多歲的護理師被砍斷的是右手韌帶，感嘆她年紀輕輕，剛出社會工作沒幾年，未來恐怕會因傷勢而難以回到職場，「右手就這樣被一個垃圾給毀了」、「身上還有多處刀傷」。

▲▼蘇一峰。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲蘇一峰要求嚴懲重罰。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文痛批：「請政府嚴懲重罰，攻擊醫護或者不配合住院隔離的確診病人，光『呼籲配合醫護』真的不夠。醫護前線賣命作戰，需要來自國家社會法規更多的支持！」

 
ET快訊
彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞
高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光
確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰
打臉鄉民！爆陳時中「莫德納2期收660人」　真相曝光大反轉
確診婦送急診　醫先幫視訊：這可能是妳跟先生兒子講的最後一句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

高雄15男女不甩「防疫禁令」！為債務相約廟前談判最重恐罰450萬

國產疫苗「獲利、價格不清」！檢察官揭3疑點：成本全民買單？

民進黨社群中心主任范綱皓涉散布疫苗假訊息　調查局受理檢舉

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

雨來得太急！大甲涵洞積水近半公尺　車輛拋錨女駕駛驚逃

偽台北警員稱雙北封城「見一個抓一個」　台北市刑大要查

台北地院3法官助理確診！工友接觸疑似染疫者　10多人健康管理中

600萬保時捷擊落無辜速霸陸！驚人維修費曝　達人：直接報廢了

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

高雄15男女不甩「防疫禁令」！為債務相約廟前談判最重恐罰450萬

國產疫苗「獲利、價格不清」！檢察官揭3疑點：成本全民買單？

民進黨社群中心主任范綱皓涉散布疫苗假訊息　調查局受理檢舉

美籍男無罩遇警竟嗆「口罩是垃圾」　3小時後路邊抽菸又被抓

快訊／台北女突墜落「2樓遮雨棚」！鄰居聽巨響嚇傻

雨來得太急！大甲涵洞積水近半公尺　車輛拋錨女駕駛驚逃

偽台北警員稱雙北封城「見一個抓一個」　台北市刑大要查

台北地院3法官助理確診！工友接觸疑似染疫者　10多人健康管理中

600萬保時捷擊落無辜速霸陸！驚人維修費曝　達人：直接報廢了

法網／大坂直美無預警退賽！　自爆飽受抑鬱、社交焦慮之苦

瘋電影／那些要我死的人　人為的森林大火會遭報應

美洲資格賽／古巴麻煩大了！主砲德斯潘耶肩膀受傷

菜包內餡藏鼠屍！　男咬開「一雙白眼死瞪」嚇瘋彈開

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

護理師兒怕染疫不敢回家！洪都拉斯「很久沒見面了」心疼：為你驕傲

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

厄文「故意踩隊徽」惹怒綠衫軍球迷　賈奈特說話了

郭台銘拚500萬劑BNT疫苗　團隊最晚週三提申請

韓女星遭爆不爽被說耍大牌！　「找刺青男打人」身份被扒出急喊委屈

Albee被潑水「渾圓亮點現形」　走光黑Bra…網暴動：太透了

社會熱門新聞

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

偶然發現bug　9人1夜盜泰達幣2500萬

國產疫苗有疑點？檢察官：獲利價格不清

民進黨社群主任涉散疫苗假訊息　調查局受理檢舉

600萬保時捷擊落速霸陸　驚人維修費曝光

最年輕死者！　36歲新北男死因出爐

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

台大宅王殺前女友先性侵拍裸照　檢沒收筆電

男撿屍女同事　還將鑰匙給別人二審判刑

即／新店達美樂驚傳搶案！劫匪持刀搶25萬

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

桃園18男女凌晨群聚國小辯「聊天」　警開單告發

更多熱門

相關新聞

彰化男去「阿公店」確診！發病後環島行程曝　醫：昏倒

彰化男去「阿公店」確診！發病後環島行程曝　醫：昏倒

彰化縣政府周一公布新增10例確診，其中一名65歲男子曾去過北部阿公店，結果發病後還跑去7縣市，讓醫師直呼「昏倒，去了阿公店然後環島...一開始還隱瞞....」

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

醫：新冠死亡率一個月後才會下降

醫：新冠死亡率一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

五月天「私下暖心1舉動」曝光...長庚醫護全動容！

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面