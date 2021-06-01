確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

▲雙和醫院外觀。（圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

新北巿雙和醫院31日傳出一名62歲洪姓確診男子，因情緒失控而持刀砍傷3名在11樓負壓隔離病房的護理師，事後被警方制伏，依傷害等罪送辦。受傷的護理師學姐透露，其中一名20幾歲的護理師右手韌帶被砍斷，護理生涯恐怕因此結束。胸腔科醫師蘇一峰在臉書更是發文呼籲「請政府嚴懲重罰」。

31日一名62歲洪姓確診男子住在雙和11樓負壓隔離病房，疑似因情緒不穩持水果刀砍傷3名護理師，警方接獲通報後，趕赴現場處理，喝令洪男放下水果刀，並上前壓制上銬，23歲施姓護理師腹部受有刀傷，第一時間被送進開刀房急救，25歲陳姓護理師則是胸部、右手受有刀傷，27歲蔡姓護理師則是受有肚皮刀傷。

▲學姐透露，被砍的護理師右手韌帶都斷了。（圖／翻攝靠北護理師）

粉專「靠北護理師」31日晚間在限時動態PO文，表示受傷的3名護理師一人韌帶及神經被砍斷、一人氣胸、一人腹部受傷，感嘆「現在不只要防病毒，還要防病人」。

事後，一名雙和醫院的護理師也透露，其中一名20多歲的護理師被砍斷的是右手韌帶，感嘆她年紀輕輕，剛出社會工作沒幾年，未來恐怕會因傷勢而難以回到職場，「右手就這樣被一個垃圾給毀了」、「身上還有多處刀傷」。

▲蘇一峰要求嚴懲重罰。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

胸腔科醫師蘇一峰也在臉書發文痛批：「請政府嚴懲重罰，攻擊醫護或者不配合住院隔離的確診病人，光『呼籲配合醫護』真的不夠。醫護前線賣命作戰，需要來自國家社會法規更多的支持！」