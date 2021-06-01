　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

彰化縣0531防疫記者會。（圖／彰化縣政府）

▲彰化縣長王惠美（中）主持防疫記者會，右一為衛生局長葉彥伯。（圖／彰化縣政府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣政府周一公布新增10例確診，其中一名65歲男子曾去過北部阿公店，結果發病後還跑去7縣市，讓醫師直呼「昏倒，去了阿公店然後環島...一開始還隱瞞....」

彰化縣衛生局長葉彥伯在記者會上指出，先前於5/21發病卻一直找不到感染源65歲確診男子，這幾天終於坦承，5/12至5/18間曾獨自駕車到北部某阿公店消費，5/25至5/27曾獨自駕車前往南投、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東、台東等7個縣市旅遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼65歲確診男足跡。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化5月31日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯表示，該名確診男子無業，5/27因身體出現狀況，到台東某醫院就醫採檢、住院、確診，確診後他堅持要自行開車返回彰化治療。

對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專說，「昏倒，去了阿公店然後環島...一開始還隱瞞....」許多網友留言，「發病還要環島？而且不是已經三級？可以重罰嗎」、「有阿公店接觸史，還在三級警戒下到處環島。」

彰化縣長王惠美說，周一新增10例確診，累積確診人數154人，居家隔離人數588人，完成篩檢人數11,298人，陽性率為1.36%；新增10例包括水果商傳染鏈4例，1名台北返鄉家庭群聚和1名台北旅遊史群聚，都是在居家隔離期間發病，另有3名是台中跟彰化社交群聚，1名台中彰化職場群聚，這就是為什麼告訴大家，乖乖在家不要趴趴走的原因。

▼「MedPartner 美的好朋友」發文。（圖／翻攝「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專）

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞。（圖／翻攝「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專）

ET快訊
彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞
高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光
確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰
打臉鄉民！爆陳時中「莫德納2期收660人」　真相曝光大反轉
確診婦送急診　醫先幫視訊：這可能是妳跟先生兒子講的最後一句話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

法網／大坂直美無預警退賽！　自爆飽受抑鬱、社交焦慮之苦

瘋電影／那些要我死的人　人為的森林大火會遭報應

美洲資格賽／古巴麻煩大了！主砲德斯潘耶肩膀受傷

菜包內餡藏鼠屍！　男咬開「一雙白眼死瞪」嚇瘋彈開

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

護理師兒怕染疫不敢回家！洪都拉斯「很久沒見面了」心疼：為你驕傲

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

厄文「故意踩隊徽」惹怒綠衫軍球迷　賈奈特說話了

郭台銘拚500萬劑BNT疫苗　團隊最晚週三提申請

韓女星遭爆不爽被說耍大牌！　「找刺青男打人」身份被扒出急喊委屈

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

台灣「自主封城」數據曝光！粉專：看到的是自律

雨彈還沒停！這周再迎新鋒面

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

快篩陽性率14%守到3%！她揭萬華英雄

急診醫疾呼：疫苗須堅守科學

更多熱門

相關新聞

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

高雄15男女不甩防疫禁令群聚談判　最重恐罰450萬

國內疫情嚴峻，從上個月19日開始全國提升到三級警戒，且後來中央更宣布三級警戒延長到這個月14日！但在高雄昨（5月31日）晚間8點多卻傳出有大批年輕人聚集在大寮區包公廟前，警方獲報後立刻啟動快打部隊，到場發現15名年輕人，一共13男2女在場，據了解他們雙方有債務糾紛相約出來談判，且員警在他們駕駛的車輛內搜出棍棒及高爾夫球桿共8支，判定意圖鬥毆滋事，除了依社維法送辦，更依照違反防疫相關規定，對每個人開出舉發單。

醫：新冠死亡率一個月後才會下降

醫：新冠死亡率一個月後才會下降

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫社區感染彰化縣王惠美葉彥伯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

五月天「私下暖心1舉動」曝光...長庚醫護全動容！

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面