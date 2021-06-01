彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

▲彰化縣長王惠美（中）主持防疫記者會，右一為衛生局長葉彥伯。（圖／彰化縣政府提供）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣政府周一公布新增10例確診，其中一名65歲男子曾去過北部阿公店，結果發病後還跑去7縣市，讓醫師直呼「昏倒，去了阿公店然後環島...一開始還隱瞞....」

彰化縣衛生局長葉彥伯在記者會上指出，先前於5/21發病卻一直找不到感染源65歲確診男子，這幾天終於坦承，5/12至5/18間曾獨自駕車到北部某阿公店消費，5/25至5/27曾獨自駕車前往南投、嘉義、雲林、台南、高雄、屏東、台東等7個縣市旅遊。

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▼65歲確診男足跡。（圖／彰化縣政府提供）



葉彥伯表示，該名確診男子無業，5/27因身體出現狀況，到台東某醫院就醫採檢、住院、確診，確診後他堅持要自行開車返回彰化治療。

對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專說，「昏倒，去了阿公店然後環島...一開始還隱瞞....」許多網友留言，「發病還要環島？而且不是已經三級？可以重罰嗎」、「有阿公店接觸史，還在三級警戒下到處環島。」

彰化縣長王惠美說，周一新增10例確診，累積確診人數154人，居家隔離人數588人，完成篩檢人數11,298人，陽性率為1.36%；新增10例包括水果商傳染鏈4例，1名台北返鄉家庭群聚和1名台北旅遊史群聚，都是在居家隔離期間發病，另有3名是台中跟彰化社交群聚，1名台中彰化職場群聚，這就是為什麼告訴大家，乖乖在家不要趴趴走的原因。

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