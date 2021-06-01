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新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎本土疫情升溫，自5月11日至今，不到一個月的時間累計共112人死亡。雖然近日確診病例數有下降的趨勢，但高雄市立小港醫院感控室主任張科認為，從目前的疫情狀況看來，死亡率依舊處於上升期，預估一個月後才有機會逐漸下降。

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾在醫院外排隊等待做快篩。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心統計，昨日（5月31日）國內新增274例本土個案，校正回歸本土個案73例，總計347例。確診病例數相較於之前有下滑的趨勢，指揮官陳時中表示，這是較好的情況，有看到三級警戒的效果，整體希望能朝向發病至隔離時間縮得越短，就能將疫情控制得越好。

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不過，這波本土疫情從5月11日算起，至今一共造成7225人確診、112人死亡。根據《聯合新聞網》報導，高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科認為，現階段重症住院的人數超過千人，死亡率依舊處於上升期，究竟何時才有機會下降，他預估應該是在一個月之後。

▲▼ 指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞 。（圖／指揮中心提供）

至於國內目前的收治情況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現階段收治的個案有1055人屬於嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群等重症，不分年齡層重症率上升至14.9％，60歲以上個案重症率更是達到27.5％，年紀較大者重症率偏高，而這波確診也大多都是年長或具有慢性病的人。

前台大感染科醫師林氏璧日前也在臉書PO文呼籲大眾，確診病例數下降雖然是好事，但千萬不要因此開始鬆懈，希望大家開心5秒就好，將Rt值壓低才是重點。

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