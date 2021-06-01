印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

▲中研院示警，印度變異株傳播速度更快，而疫苗的接種對於其防護相當有效。（圖／路透）

記者張乃文／綜合報導

新冠疫情肆虐全球，除了英國變異株外，中研院再度示警，造成印度嚴重疫情的印度變異株（B.1.617），更容易逃避人類的免疫系統，且傳染速度也更快。不過，國外研究指出，完成輝瑞、莫德納（Moderna）、AZ等疫苗的兩劑接種後，對印度變異株有很高的效果，包括降低住院與死亡率。接種兩劑後，輝瑞有88%效果，AZ疫苗效力達60%，但若只有施打一劑，皆只有33%。

中研院指出，有鑑於印度變異株的高傳播性，「新冠病毒變異全球即時監測網」也持續觀察該變異株，發現「病毒更容易逃避人類的免疫系統」，及促進病毒融入宿主細胞，「加速病毒傳播」的情況。但根據世界衛生組織的初步分析，目前的疫苗對印度變異株仍有效，只是疫苗的中和抗體效價會降低。

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▲新冠病毒持續變異，目前存在世界的包括英國變異株、南非、巴西及印度變異株等。（圖／路透社）

中研院提到，英格蘭公共衛生署（PHE）則於今年5月22日公布，輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、牛津（Oxford/AstraZeneca）等二劑疫苗，對印度變異株子型B.1.617.2有很高的有效性，與對抗英國變異株時的效果相似，也有助降低患者的住院率與死亡率。

其中，完成輝瑞、莫德納（Moderna）、AZ等疫苗的兩劑接種後，對印度變異株（B.1.617）子型B.1.617.2有很高的效果，與對抗英國變異株（B.1.1.7）的效果相似，也對降低住院與死亡率有幫助。而接種兩劑後，輝瑞有88%效果，AZ疫苗則是60%，但若只施打一劑，輝瑞和AZ都僅有33%效力。

中研院強調，面對變種病毒，各家疫苗的表現不盡相同，但一般而言，疫苗效果雖可能有所降，但仍有一定保護力，且有助降低重症與死亡率，雖有零星副作用的案例，但整體而言利大於弊。

中研院直言，病毒的變異仍會持續發生且難以避免，「也無法排除臺灣變異株的可能性」，甚至疫苗的成功也可能讓病毒產生更新的優勢種。因此，人類不易完全消滅病毒，未來要努力與之和平共存。不過，若能儘快控制住疫情，減少病毒複製與傳播的機會，將可大大降低產生具高傳染力變種病毒的機會。

中研院說明，「落實病毒邊境管理，遵守國家防疫政策，養成防疫生活好習慣，提升整體疫苗接種率」，多管齊下，是對抗病毒的根本之道。