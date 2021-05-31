高雄8旬翁騎鐵馬迷航找嘸家人　警靠查「失蹤人口」助返家

▲看到老翁站在雨中驚惶失措，員警趕緊替他撐傘，請他先上警車躲雨。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

疫情嚴峻之際，社會仍處處有溫情！高雄一名年約85歲的謝姓老翁，本身有些失智的症狀，昨（30日）下午3點多，他從鳳山區的家中騎乘自行車外車，行經家裡附近的龍山寺時，症狀突然發作，表情驚慌的他引來了路人關切、趕緊報警求援，成功派出所的員警到場，看到當時天空已經落下毛毛雨，趕緊請老翁坐上警車並檢視他身上的物品，經過一番努力，總算聯繫上老翁的兒子到派出所，家人看到老翁安然無恙，都很感謝警方的協助。

警方指出，這起事件發生在30日下午3點多，當時謝姓老翁自行騎自行車出門，經過龍山寺時，失智症狀突然發作，不知自己身在何處這件事，讓老翁顯得驚慌失措，幸好有熱心民眾路過協助報警。警方到場後，看到天空降下毛毛雨，趕緊請老翁先上警車，避免被雨淋濕。

▲員警最後靠查詢失蹤人口系統，成功為老翁聯繫上兒子。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，經過成功派出所的員警巡視，老翁手上戴的愛心手鍊，並沒有註記家屬電話，後來找尋老翁身上的證件，查詢後發現老翁戶籍內僅有他一人，看到這樣的狀況，員警第一時間十分苦惱，幸好隨後一名徐姓警員靈機一動，帶老翁返回派出所查詢失蹤人口系統，果然找到之前老翁家屬曾有報案失蹤的紀錄，藉此成功聯繫上他的兒子，老翁的家人接到通知後趕到派出所，看到爸爸安然無恙，頻頻對警察表達感激之意。

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