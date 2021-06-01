快訊／台大醫影射「郭台銘疫苗過期」　劉宥彤4聲明怒駁

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘採購疫苗供國人施打，透過鴻海公司與永齡基金會申請，今（1日）已完成指揮中心所要求的8項文件並成功遞件，但台大醫師、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎卻表示，這批BNT疫苗「聽說快過期了」。對此，永齡基金會執行長劉宥彤列出4點反駁，並質問李秉穎，「如果是以政府立場發言，恰當嗎？」

劉宥彤表示，郭台銘說送件之後就ㄧ切以指揮中心的說法為主，也說感謝政府協助，一定要和政府密切合作（所以基金會不能說話了），這是應該的，團結才是逆境的解藥，老人家說話應該要聽！

劉宥彤說，「但有位李醫師不知道是用什麼立場和身份發言，是醫生專家？是代表中央指揮中心？我可否用我只是一介平民百姓，書也唸得沒有醫生多的立場說幾句話」。

劉宥彤4點聲明：

1. 李醫師講很多關於國產疫苗的事，我記得創辦人的7點聲明中，立場是不論何種疫苗，都是在和時間賽跑，都應該盡可能爭取努力

2.「聽說」這種字眼可以直接說一下聽誰說嗎？用這種沒由來的聽說就可以幫人、事、物貼標籤的做法～～如果是以政府立場發言，恰當嗎？

3.早上李醫生發言時，文件都還沒送到主管機關，就提前「聽說研判」，這樣真的是負責任的態度？

4.低調是創辦人一直說一直交代我，雖然一定會被唸，但我低調的說～「沒有」「因為我沒有聽說，台灣社會都是聽李醫生說的！」

劉宥彤諷刺，李醫生應該是個人立場聽說，「而我也只是個人意見」，以上不代表基金會或任何人之立場，就是常識判斷，任何事情文件已送到，就依主管機關說法為主。

▼永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／記者屠惠剛攝）