嗆拒戴罩員工「明天別來」　高雄霸氣老闆贈警600片防護面罩

▲高雄市一名霸氣蕭老闆捐了600片面罩給警察 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

你還記得高雄市有一名老闆，在三級警戒發布之後，員工不願意戴口罩上班，結果這名老闆「霸氣」解聘員工，消息傳出之後，立刻引發社會大眾一片讚聲，現在這名老闆又再次展現霸氣，捐給警察600片的防護面罩，並呼籲大眾能夠支持前線的抗疫人員。

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近日不論雙北或是高雄市，都有傳出警察跟消防人員確診，這名霸氣的蕭姓老闆看到之後，購置防護面罩600片，1日上午親自到新興分局，送給第一線出勤的警察同仁，守護執法人員，讓警方能在疫情嚴峻之時，可以無後顧之憂。蕭姓老闆表示，深覺應有「取之於社會，用之於社會」的企業精神，並善盡企業的社會責任，拋磚引玉，希望能呼籲更多人一同支持前線的抗疫人員。

▲高雄市一名霸氣蕭老闆捐了600塊面罩給警察 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

5月20日《ETtoday新聞雲》獨家揭露高雄市升級三級警戒之後，民眾外出必須要戴口罩，從事「汽車零件買賣」蕭姓老闆，有一名員工被客戶投訴，送貨時候都沒有戴口罩，所以他就在公司群組裡頭規定：「所有人皆需戴口罩，為了維護你我的家人以及他人的健康與生活，即日起，所有人請於上班時間全程戴口罩，包含公司、騎車以及到客戶，只要被申訴一次，一律開除，決不妥協。」

命令一出，被客戶投訴的員工表示戴口罩會沒有辦法呼吸、而且眼鏡會起霧，蕭老闆當場回應：「你自己要想辦法克服」，結果這名員工表示自己還是沒辦法做到，蕭老闆直接回應「你做不到就辭職」，員工還是「碎碎念」，讓老闆氣壞了，直接說就「你明天不要來了」。

▲防疫升級，網友掃貨口罩。（圖／網友提供）

高雄市勞工局在20日晚間6點20分，第三度發出新聞稿表示：「雇主配合政府防疫規定，基於保障勞工及顧客健康之義務，而為相關防疫之工作規範，倘對不遵守之勞工，依勞動基準法第12條，認定違反勞動契約或工作規則，情節重大予以解僱，尚無不可」，無疑就是力挺蕭老闆的行為。

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