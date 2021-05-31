快訊／蔡英文：每天緊盯下訂2000萬劑疫苗　會跟民間合作爭取更多

記者黃巈禾／台北報導

針對國內疫情、政府防疫狀況，以及爭論多時的疫苗進度問題，總統蔡英文傍晚五點出面發表談話。蔡英文強調，政府絕對沒有阻擋疫苗的問題，她每天都緊盯2000萬劑國外疫苗。

▲總統蔡英文親上火線說明疫苗進度與防疫工作。（圖／翻攝直播）



蔡英文表示，這段期間，國際疫情仍然險峻，造成疫苗市場供需有很大的落差，供貨也相當緊張，各國政府窮盡能力，希望以最快的速度取得相當的疫苗，台灣也是如此，包括她在內，政府部門每天緊盯，催促近2000萬劑國外疫苗，能早點出貨，早點抵達，國人才能早一天施打，早一天安心。

蔡英文指出，有宗教團體、企業，以及民間組織，甚至地方政府也幫忙找國外疫苗供給，非常感謝他們的熱情和義舉，政府也會積極協助，今天行政院也宣布，由內政部次長陳宗彥擔任民間、宗教團體捐助疫苗的窗口，企業團體的部分則由經濟部長王美花擔任窗口，政府會跟民間一起努力，爭取到更多的疫苗。

另外，蔡英文也強調，疫苗供給的來源必須做好查證，確保來自原廠，安全、有效以及合法，請大家放心，會跟聯繫的團體一起努力，確保疫苗的來源可靠和安全，保障人民的健康，「我要再次強調，政府很樂意跟民間一起努力，來確保疫苗是安全的，有效的，合法的，絕對沒有阻擋的問題。」

▲日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打。（圖／記者李毓康攝）

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