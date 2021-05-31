柯P不噴了！放軟苦勸「別硬等國產疫苗」　網見反常急了：阿北救我

記者曾筠淇／綜合報導

台北市長柯文哲稍早在防疫記者會上，坦言目前疫情算是可以壓制住，但問題是台灣還能撐多久？現在明明有WHO這種國際認證的疫苗，且價格很明確，「難道我們開始要去採購一個二期都還沒做完的？」柯P的這席話一出，讓不少網友紛紛表示，「阿北救命」、「 阿北救救我，我想打BNT」。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

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台北市政府31日下午舉辦防疫記者會，柯文哲針對疫苗的爭議發表看法，提到是非對錯都有一定的標準，應該依據當時的環境來做決策，「如果是在一年前，那沒有疫苗，全世界都沒有疫苗，台灣的感染非常嚴重，今天做這個我反而不會講話」，但現在很明顯的是，「世界上已經有18億劑打過了，有WHO這種國際認證的疫苗，有6支，甚至6支以上，每支都是打上億。」

明明就有國際認證且價格明確的疫苗，「難道我們開始要去採購一個二期都還沒做完的？」柯文哲認為，國外疫苗馬上就可以買，「你硬要用這個（國產疫苗），你的理由是什麼？」如果是奢侈品、娛樂品他都沒意見，但「這是人民的生命」，中央應該把政策價值講清楚，「到底我們中央是要保護本島的生技產業，還是保護本國人民生命？」

「再拖3個月，餓死的會比病死的多。」柯文哲說，雖然現在疫情還能壓制住，但壓住的代價卻很大，本國生技產業固然重要，但人民的生命更重要，「治療病人不是治療病，所以是考慮國家的最大利益，不是考慮兩家生技產業的最大利益，這個要想清楚欸。」

▲網友哀號，「阿北救命！」（圖／翻攝自PTT）

事後，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「柯文哲：台灣生技產業、人命，政府要選對」為題丟出討論，提到全世界有那麼多疫苗，且每支都是打上億劑的，結果中央政府還在說要用國產疫苗，「有卦嗎？」

貼文一出，網友也紛紛留言回應，「阿北已經講到無奈了，孤臣無力可回天」、「阿北救我們啊」、「一針見血」、「兩個都很重要，只是要有輕重緩急」、「他已經心累了」、「阿北已經講得很好聽了」、「這才是大家的心聲」、「阿北中肯啊」、「阿北救我QAQ」、「他一副已經講到口水快乾掉還沒人聽的無奈」、「除了無奈只有無奈」。

此外，蔡英文稍早表示，內政部次長陳宗彥會擔任民間、宗教團體捐助疫苗的窗口，企業的部分則由經濟部長王美花擔任窗口，「我要再次強調，政府很樂意跟民間一起努力，來確保疫苗是安全的，有效的，合法的，絕對沒有阻擋的問題。」