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國際疫苗三期前通過EUA？　網揭「陳時中不敢講的2關鍵」轟翻：醫德呢

記者邱晟軒／綜合報導

國產疫苗二期試驗未完成就簽約，引發爭議。陳時中今（31）日解釋，國產疫苗一、二期臨床試驗人數擴大，能夠確保安全性，另外包括AZ、BNT、莫德納也都是三期沒做完就緊急使用授權（EUA）通過。對此，網友痛批，「陳時中只敢說他國疫苗是在三期沒做完就緊急授權，但不敢說的是他國疫苗是在三期作一半，有超過萬人的數據時才緊急授權，這遠比所謂的擴大二期還要更多人。」

針對國產疫苗還未通過二期臨床試驗就簽約採購，陳時中今在防疫記者會上表示，臨床試驗一二期，我國做的是擴大試驗，第二期做了將近四千人，包括老年人口，比國外一二期人數多很多，「如果能通過二期臨床試驗，安全性就不會有問題。」

陳時中也以歐美疫苗大廠舉例，「包含嬌生、AZ、BNT、莫德納等4款疫苗都是尚未完成三期，各國都是在三期完成前核准緊急授權使用。」

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▲▼AZ、莫德納、BNT疫苗一二期受試人數比較。（圖／指揮中心提供）

▲AZ、莫德納、BNT疫苗一二期受試人數比較。（圖／指揮中心提供）

有網友在批踢踢八卦板上發文痛批，陳時中只敢說做完二期可證明安全，但不敢說三期的目的要確認疫苗的保護力，他國的緊急授權可是在確認疫苗效力後才敢通過。

原PO更指出，陳時中只敢說他國疫苗是在三期沒做完就緊急授權，但不敢說的是，他國疫苗是在三期作一半，有超過萬人的數據時才緊急授權，這遠比他所謂的擴大二期還要更多人，「陳時中乾脆也改名叫陳一半好了。」

貼文一出後，立刻引起網友紛紛同意原PO表示，「聽到擴大二期，真的更火，有種擴大三期」、「陳時中幹嘛不直接擴大一期就EUA」、「混淆視聽，避重就輕」、「買不到國外疫苗就算了，有必要這樣護航國產嗎？」、「真的話術超強」、「懶得罵了，醫德呢」、「人家三期都破萬，你跟我說不用三期」、「當著全國人民面前放假消息造謠扯謊不覺得羞恥？」。

▼各家疫苗於完成第三期前即取得主要國家核准緊急授權（圖／指揮中心提供）

▲▼各家疫苗於完成第三期前即取得主要國家核准緊急授權（圖／指揮中心提供）

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