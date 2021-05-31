31歲人妻婚姻不幸殺11名閨蜜！　執行「租屋火葬計劃」

▲31歲人妻放火燒11名閨蜜。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

婚姻出問題後，福建人妻李華（化名）竟萌生了放火宣泄情緒，再自殺的想法。她以朋友聚餐、同學聚會、介紹客戶等名義，將11名閨蜜約到租屋中，在完成放火、反鎖房門這一系列行為後，她獨自打車離開。近日，福建省福州市中級人民法院作出二審裁定，以犯故意殺人罪判處李華有期徒刑10年。

《極目新聞》報導，李華今年31歲，是福建永泰縣人，常年住在福州市倉山區，無固定職業。

2019年8月22日，李華在福州市鼓樓區租下一間公寓。她8月26日晚6時30分以朋友聚餐、同學聚會、需要化妝師、介紹新人客戶、有廚師朋友幫忙做菜等理由，約陳芳（化名）、王麗（化名）等13名親友到公寓內吃飯。

不久，10餘人抵達後，發現李華並沒有在家中准備菜肴。「我6點多到達公寓後，發現大門沒有關，大廳中擺著一張桌子，桌面上有十幾副碗筷、礦泉水、花生等物品，」陳芳稱，到公寓後，李華用微信告知她正在樓下買菜，需要自己幫忙招待一下這些朋友。

但其實，李華當時正將自己反鎖在公寓主臥內，並躺在床上玩微信，通過微信跟前來赴宴的朋友聊天。7時14分許，李華通過微信聯繫陳芳，讓她清點到場人數，確認11人都已抵達公寓。

確認到場人數後，躺在床上的李華，想到自己與婆婆關係不好，自己的婚姻不順心，身體也不好，心中充滿憎恨，便計劃放把火然後自殺，「就是越想越生氣，覺得人生不公，老天不公，特別想宣泄，至於後果怎樣我也不管了。」

李華環顧四周，看到臥室的塑料垃圾桶裡有很多衛生紙，有一床棉被與垃圾桶堆放在一起，旁邊還有窗簾。於是，她抓起Ａ4紙用火機點燃後丟入垃圾桶，等紙燒起來後就打開房門走出來。

李華從主臥出來後，看到客廳有不少人，她並沒有跟任何人打招呼，便急匆匆走出大門，用鑰匙從外面把大門反鎖了。李華從安全通道下樓後，聽到有人大喊著火了，接著又聽到一聲很大的聲音，之後便打車離開。

陳芳等人在公寓內發現著火後，准備通過大門逃離，但發現門被反鎖，隨即報警。現場2名男子把著火的房間門踹開，另一名男子到窗戶處呼救。過了一會兒，火被撲滅了，但是煙霧還是很大。「因為著火的房間煙非常多，感覺呼吸不過來了，場面當時亂糟糟的，」王麗稱，著火後他們給李華打電話、發微信，但都聯繫不上她。

隨後，公寓保全、警員等人接到報警後火速到場援救，將公寓大門砸開解救了在場人員，所幸沒有人員傷亡。

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