在家相看兩厭！疫情引發婚姻危機　專家：「5步驟」補救感情

▲受到疫情影響，使不少居家上班的夫妻長時間相處，爭吵與摩擦也越來越多。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

婚姻竟然成為疫情中的另類受災戶！受到疫情影響，使不少居家上班的夫妻長時間相處，不僅任何瑣碎事都可以爭吵，甚至還鬧起離婚，在《已婚是種病？》一書提到，夫妻在爭吵時可以透過五步驟來修補感情。

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▲《已婚是種病？》一書提到，夫妻在爭吵時可以透過五步驟來修補感情。（圖／高寶書版提供）



第一步

犯錯的一方得耐著性子傾聽伴侶的受傷及感受，絕不能說「我都已經認錯了，你有完沒完啊！」

第二步

是重述一次對方的感受，許多人在這時候最多說「知道了」或是不說話以為是代表反省，其實詳細重述對方感受才表示你真的聽到了、瞭解了。這個過程實踐得愈徹底，愈能減少將來重複被唸的次數，不能抱持一時僥倖的逃避心態，就算不習慣不舒服也得硬著頭皮做，為了那個你已經傷害了的另一方。

第三步

是承認是自己的行為造成對方的痛苦。這樣的句子好比「都是我的自私讓你承受這麼大的痛苦！」、「我知道，你心裡會一直過不去是我真的傷了你的心。」、「不是你不想遺忘，而是我做了這樣的事傷害了我們的感情。」

第四步

是表達懺悔，懺悔的內涵在於用心用情，不是面無表情的說一聲對不起就算了，這樣的句子像是「我真的不應該這樣不顧你的感受！」、「看到你現在這麼痛苦，我真的好後悔」、「現在我知道這樣做真的很不對」等等。

第五步

才是雙方一起找出感情的補救之道，注意，是補救而非處罰喔！處罰只會讓兩人更加怨懟，但合作彌補卻能創造另一個合作的契機。比如說，因為外遇事件而讓老婆很難再信任老公，老公可以主動提出與老婆討論階段性的信任加強方案，如每天主動多打幾次電話，每日行程回報，或是增加兩人獨處聊天的時間等等，這裡的種種因應方案是「主動」或「被動」，兩者效果差異很大，若是兩人討論出來的結果，而非犯錯的一方心不甘情不願地接受處罰，對於感情恢復會有更好的效果。