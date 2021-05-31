串聯22議會黨團　江啟臣5問蔡英文：全民健康、藥廠利益站哪邊？

記者黃巈禾／台北報導

對於疫情嚴峻及疫苗取得困境，國民黨主席江啟臣31日上午與全台22縣市議會黨團召開視訊記者會，共同提出「防疫三訴求」，呼籲國際社會幫助台灣取得國際認證的疫苗，並要求政府拿出行動拯救人民生命，同時號召全民「風雨同心、團結抗疫」，以臉書頭貼、繫黃絲帶等五項行動，向各方表達人民的心聲。

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



江啟臣對總統蔡英文提出五個問題，包括：一、台灣已有六千多人確診，疫苗政策在哪裡？什麼時候才能讓全台百分之七十的人民完成注射，達到群體免疫的目標？二、疫苗不足！民生凋敝！蔡總統，街頭何時才能不像死城？有什麼具體的策略，可以控制疫情不再復發，並讓百姓生活、工作、就學，能夠恢復最低限度的常軌？

三、台灣人命！意識形態！蔡總統，你心中想的是哪一個？企業願意捐助、宗教團體願意捐助、地方政府願意採購、國際友人願意幫忙，為什麼政府還要藉故推託，找1,000個理由阻難多元管道疫苗取得？蔡總統，你的心中窮得只剩下意識形態與面子問題嗎？四、高傲、自滿、錯誤政策造成今天國難！蔡總統，政府是否可以承諾「全民免費施打疫苗」？五、全民健康！藥廠利益！蔡總統，你站哪一邊？我們不反對國產疫苗，但任何疫苗沒有國際認證最基本的要求之前就要施打，人民會心安嗎？進口疫苗也必須符合COVEX的標準，任何人要採購疫苗都要求符合標準才引進。

江啟臣強調，蔡英文不要「人民需要你不給，不要的你拼命給」，台灣現在「命懸一線」，更要「同舟共濟」，面對病毒，沒有悲觀的權力。