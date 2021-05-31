確診6歲童深夜移入檢疫所！「緊張抱玩偶」0哭鬧…醫護一見超不捨

▲▼南投縣檢疫所承接「北患南送」任務，深夜收治一名6歲小童。（圖／部立南投醫院提供，下同）

記者游瓊華／南投報導

新冠肺炎疫情延燒，北部情況尤其嚴峻，全台醫護無不繃緊神經嚴陣以待！南投縣檢疫所承接了「北患南送」的任務，醫療團隊深夜臨時接到任務，收治一名年僅6歲的小朋友，只見小朋友小小的手掌戴著大大的手套，配合著醫護的指令，讓在場目擊這幕的醫護都感到相當不捨。

「全島一命！」為了緩和北部吃緊的醫療量能，南投縣檢疫所承接北患南送的任務，7名護理師、15名安全組、5名後勤組、1名醫師待命，部立南投醫院院長洪弘昌也全程在場穩定軍心，30日陸續收治39名北部確診者入住加強版集中檢疫所。

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由於疫情嚴峻，醫護們只得小心再小心，第一線人員壓力爆棚，加上入夏炎熱的天氣，全身防護裝備更讓醫護人員隔離衣下的衣物早已被汗水浸溼，院長洪弘昌也撰寫鼓勵信，替挺身站在第一線的同仁加油打氣。

▲▼醫護頂著炎熱的天氣工作，全身都被汗水給浸濕了。（圖／部立南投醫院提供，下同）

信中提到一名6歲的小朋友，「從天亮到天黑，陸續完成收治後，臨時又接獲任務，需收治甫抵台，唾液檢驗陽性的6歲孩童。看到全副武裝的醫護人員，難掩緊張，但懂事的他，抱著老虎玩偶，乖巧的配合入住，小小的手掌戴著大大的手套，看著他的背影，讓人著實不捨」。

字字句句令人感到心疼，洪宏昌寫道，「想跟孩子說別怕，雖然叔叔阿姨們面對疫情也是感到徬徨不安，不過為了你們，即便極高的風險，我們會堅持，把工作做好，等待疫情曙光。下午4時開始直到深夜1點，南投醫院任務達成，我們扛得住。」