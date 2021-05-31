越南「混種」病毒4特徵曝！1個月讓病例數狂飆2倍　官方：非常危險

▲越南發現新型變種病毒株。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）29日表示，當地發現一種高傳染性的「新型」變種病毒，助長了越南最近一波的疫情升溫，經基因測序得知，這一變種病毒是英國與印度變種病毒的混合種，能透過空氣傳播，而且病毒培養（viral cultures）顯示，它的複製速度相當快速，是一種「非常危險」的病毒。

綜合BBC與《印度時報》報導，在越南發現的新變種病毒，有以下幾項特徵：

1. 病毒結合了在印度與英國2個變種病毒的特徵，是一種「混種病毒」。

2. 越南「混種病毒」比目前已知的變種病毒傳播性更高，並且能快速通過空氣傳播。

3. 染疫者在喉部的病毒濃度迅速增加，可輕易傳播到周圍環境中。

4. 病毒培養（viral cultures）數據顯示，越南「混種病毒」的複製速度相當快速，導致越南不同地區的新冠病例數在短時間內迅速上升。

▲報導稱，越南將在近期內公佈當地發現的新冠變種病毒株基因序列。（圖／路透）

越南目前尚未公佈這種新型變種病毒的基因組數據，但報導稱，自新冠肺炎爆發至今，全球已檢測到數千種變異。大多數的變種並不會帶來巨大傷害，但有些則會讓新冠病毒變得更具傳染性。至今，世界衛生組織（WHO）已將在印度、南非、巴西和英國所發現的變種病毒列為「全球關注」。

越南在過去幾週的病例數激增，該國自新冠肺炎大流行以來，已累計有6700宗確診病例，其中有半數來自於今年4月下旬以後。據約翰霍普金斯大學數據顯示，越南目前已有47例染疫後死亡的相關病例。

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