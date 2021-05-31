台南首創COVID-19儀表板提供防疫即時訊息　破除防疫假消息

▲台南市政府率先推出「台南COVID-19儀表板」，為全台灣第一個地方政府的COVID-19儀表板，提供市民視覺化呈現的防疫資訊與確診足跡地圖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應本土疫情持續嚴峻，台南市政府率先推出「台南COVID-19儀表板」，為全台灣第一個地方政府的COVID-19儀表板，提供市民視覺化呈現的防疫資訊與確診足跡地圖，讓市民能更快速掌握在地疫情與相關醫療資源。

研考會主委戴偉峻表示，「台南COVID-19儀表板」已於5月28日正式上線，網頁將定期更新台南市目前本土和境外移入確診、居家檢疫、居家隔離人數，也提供本市確診個案簡介、足跡地圖與關聯，若民眾發覺自己與確診者有重複足跡，可以透過下方圖卡資訊和篩檢站與指定社區採檢醫院地圖，採取後續防疫措施，累積下來的資料，也能供民間進行分析研究。https://p.tainan.gov.tw/u/o45r。

台南市長黃偉哲表示，感謝研考會建立「台南COVID-19儀表板」，疫情儀表板對於民眾獲得迅速正確的資訊很有幫助，對於消除假消息更是有用，希望民眾多利用疫情儀表板。

黃偉哲表示，台南市政府為了防疫做了很多準備，「台南COVID-19儀表板」不只是資訊的提供站，更能藉由這些資料的揭露，讓市民看到台南市政府的做了多少防疫工作。



淡雅清新男女皆宜