台南慈濟組合屋篩檢站冒雨進行　預計本周內全部完成

▲台南市長黃偉哲指出，為擴大台南市篩檢量能，慈濟基金會捐贈台南市政府兩座篩檢組合屋，並於5月29日、30日冒雨趕工，預計本周內完成啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為擴大台南市篩檢量能，慈濟基金會捐贈台南市政府兩座篩檢組合屋，並於5月29日、30日冒雨趕工，台南市長黃偉哲除表示感謝之外，對於疾病管制署於5月27日起撥補的13000劑AZ疫苗，30日全數施打完成。

台南市長黃偉哲指出，因COVID-19 疫情持續升溫，篩檢需求遽增，慈濟基金會於22日應允贈與台南市政府2組篩檢組合屋，2處篩檢站分別座落於南區松柏育樂中心及新化體育公園，可增加台南市的篩檢量能，也減少執行篩檢的醫事人員因穿著防護衣，在日趨炎熱的天氣下汗流浹背所造成的不適，2座檢站預計本周內會全部成啟用。

另，本次疫苗施打對象為第一類醫事人員及參與防疫的警消人員，5月28日共施打5740劑，29日為5366劑，30日為1894劑，3日合計施打13000劑。

衛生局長許以霖指出，為協助防疫及保護健康安全，許多人會關心是否與確診者有足跡重疊情形，依據指揮中心修訂之記者會個案資料發布原則，足跡公布主要以『有無防治需要』為主要原則，並考慮包含個案於該地點停留時間長短、個案及接觸對象有無佩戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義之對象。除了公開具開放性，非特定對象可進入、可能接觸不特定對象如：百貨公司、賣場、長途交通工具；開放性，非特定人士可進入、有特定接觸對象如：餐廳、健身房等則考慮公開；以下2類場域不公開：具有隱私性、特定人士方可進入的場所、有特定接觸對象如：家庭、私人聚會場所，以及半開放性，大部分需特定人士方可進入的場所、有特定接觸對象如：職場、學校、醫院、診所、旅館。

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