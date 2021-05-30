台中宣布逛市場分流　黃偉哲：台南落實市場實聯制流動攤也列管

▲台南市長黃偉哲指出，傳統市場可能是防疫破口，台南市落實市場實聯制，連流動攤商也列入管控。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連激增，30日新增266例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例，台中市長盧秀燕提出，「市場分流運動」，台南市長黃偉哲指出，傳統市場可能是防疫破口，台南市落實市場實聯制，連流動攤商也列入管控。

台中市長盧秀燕提出包含分流採購防、線上採購、一次買足、作伙宣導4大原則，按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買。台南市長黃偉哲指出，對於市場防疫部分，不管是雙北、桃園、台中、台南、高雄，或是其他縣市，大家都有一個共識，傳統市場往往可能成為這一波covid-19疫情的傳播的破口，有很多隱形的傳播鏈、確診者的足跡，都曾經經過傳統市場，導致許多民眾人心惶惶，防疫人員要做疫調、匡列人員的時候，請他們來做篩檢，還不知道去哪裡找人，因為沒有做實聯制。

黃偉哲說，這個隱形破口如何堵起來，就希望把實聯制盡量做到落實，傳統市場有很多包括要減少到傳統市場的足跡，其他縣市已經有民間自主地發動，所謂門牌號碼單號的一三五去採買，門牌號碼雙號的二四六去採買，這個民間自主發動的分流當然很好，但是怎麼樣讓民眾減少去傳統市場，又能買到菜，這個部分，台南市政府經發局很努力在建置這樣的能量，從幾天前我們公布的跟外送業者合作所做的市場外送，這個部分有得到一些成果。

經發局長陳凱凌指出，目前台南市公民營117家公民營市場都已全部落實實聯制，連外圍流動攤商市府也提供QR-CODE，供消費者刷實聯制，而台南市14家量販店、165家超市、7家百貨公司除已巡察720家次外，也要求以單一出入口管控調降人流50％，以減少防疫風險。





黃偉哲說，在市場部分，除了市場要建置外送的能量之外，在需求端就是我們的公寓跟大廈、大樓，如果能夠建置一些取貨取件的平台，還有其他的平台的話，這樣子的話，方便我們外送業者，或是小黃計程車，當不管是送市場的菜，或一些住戶訂購的餐，如果能夠有一個收件平台的話，就不需要上去到樓上，那這樣子一方面保護住戶，一方面保護外送業者，所以說這個部分的建置也很重要，那我們由於公寓大廈的管理單位權責主政單位是工務局，工務局也正進行這部分的推動。

工務局長蘇金安指出，目前為止經過訪視的結果，大概90％以上的大樓及集合式住宅都有設置物流的接收平台，經過再努力之後，已經再增加5％，希望至少要95％流接收平台，但是希望能百分之百越好，這樣子的話一方面住戶方便也安全，另一方面外送業者他也方便安全。

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