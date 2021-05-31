　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

▲防堵外縣市熱區疫情，擴大安排高風險鄉親進行PCR核酸檢測 。（圖／嘉義市政府提供）

▲防堵外縣市熱區疫情，擴大安排高風險鄉親進行PCR核酸檢測 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，29日和30日兩天已有7人確診，嘉義縣衛生局30日擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險且有症狀者通知鄉親進行PCR核酸檢測。另外，嘉義縣至今8名確診本土案例都與北部熱區有密切關聯，縣長翁章梁指示民政等單位全縣大普查，針對這段期間往來熱區的鄉親進行訪視與關懷，有效防堵疫情不再延燒、擴散。至於30日確診案例未提到曾參加宗親會餐會一事，翁章梁表示震怒，強調若經相關單位調查隱匿屬實，一定重罰。

▲防堵外縣市熱區疫情，擴大安排高風險鄉親進行PCR核酸檢測 。（圖／嘉義市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義縣23日公布第1例確診案例，確診者是1名往來中北部從事網拍的溪口鄉親，29日大林鎮泡茶群聚確診的4人當中，其中1人經常往返北部嘉義兩地，由CT值研判時間序，感染源也可能來自雙北，30日確診的3人則是因泡茶所引發的第二起家庭群聚確診案例。

為有效阻絕病毒，衛生局30日聯合大林衛生所擴大勾稽大美里地區可能有高風險疑慮的鄉親，安排他們前往醫院做PCR核酸檢測。

▲防堵外縣市熱區疫情，擴大安排高風險鄉親進行PCR核酸檢測 。（圖／嘉義市政府提供）

另外，根據中央疫情指揮中心資料顯示，全台確診人數以雙北占85％居冠，嘉義縣自23日公布第一例確診案例至今，8名本土案例都與雙北有關，翁章梁除了呼籲這段期間有往來外縣市熱區，或者曾接觸熱區的親友、民眾的鄉親，務必自主健康管理14天，保護自己，保護他人。

翁章梁同時指示民政等單位配合村里長進行熱區足跡大普查，針對這段期間曾經往返北部與嘉義的鄉親、家中成員從熱區返嘉，或者曾經與熱區民眾有接觸的鄉親，進行關懷與訪視，如發現疑似症狀，將立即安排採檢等檢疫措施，避免疫情升溫。

ET快訊
快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐
死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布
台灣人能「群體免疫」新冠？　急診醫曝2大關鍵：要盡快！
快訊／台股收復萬七！　電子、海運股齊漲
家屬見無最後一面！　禮儀師曝「確診往生直接火化」：拜託少出門
家屬擠爆集中檢疫所送食物　ICU主任多次90度鞠躬：拜託快離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布

瘖啞工人買水餃被嫌髒留「一張紙條」　離開還用手語比謝謝

台北醫院畫面瘋傳！醫戶外救人還得掃積水？急診科主任急上PTT回文

快訊／大雷雨襲嘉義、台南！　密集閃電狂炸防強風

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

中央砸6千億紓困！柯轟別做奇怪事　「綁樁腳也不用這麼多」不如買疫苗

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

疫情下3所大專想調漲學雜費！　反教盟批：這不是你賺錢的機會

死亡數變少不合理！第一線醫爆：院區不少「通報死亡個案」未公布

瘖啞工人買水餃被嫌髒留「一張紙條」　離開還用手語比謝謝

台北醫院畫面瘋傳！醫戶外救人還得掃積水？急診科主任急上PTT回文

快訊／大雷雨襲嘉義、台南！　密集閃電狂炸防強風

拓展農產品國際市場　嘉義優質鳳梨進軍日本樂天市場

台南梅雨3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸水情尚未紓解

傳奇氣象主播任立渝退休！　「講了50年天氣」曾為颱風夜宿電視台

閃亮亮近3個月「憂鬱症復發」！ 壓抑造成反效果：感到非常陌生

面板業交出好成績！謝金河：台灣一個「慘業」的重生

快訊／彩雲颱風生成了！未來路徑出爐　將迴轉北上

好消息！德基水庫一夜上升3公尺　進帳236萬多公噸水量

中華電前董座呂學錦遭詐167萬內幕　送錢時還要講「通關密語」

保誠人壽X SuperM邀大家跳起來！尬舞自拍拿好禮　大專生搶參賽

確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

生活熱門新聞

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

灌全台水庫！單日累積雨量出爐　最大贏家破257毫米

台灣能「群體免疫」新冠？醫曝關鍵

今日新增10死　原列調查中5旬女未過世

嘉義宗親會被爆隱匿　成員急解釋

快訊／鋒面對流移入中　高屏防瞬間大雨雷擊強風

豪雨警報再響！夜轟19縣市紫爆

更多熱門

相關新聞

潮州篩檢站「從未滿額」　新北市篩檢站總是爆滿

潮州篩檢站「從未滿額」　新北市篩檢站總是爆滿

台灣新冠肺炎疫情無法止血，過去12天炸出4768病例，各縣市也開始針對染疫熱點增設篩檢站，屏東目前確診26例，其中潮州佔10例，而潮州篩檢站雖然每天發出200個號碼牌，但去篩檢的人數不多，從未額滿。反觀重災區新北市（2608人確診），仍在持續增設篩檢站，並天天爆滿，兩者形成強烈對比。

獨／北港矽麗特贈800護目鏡挺前線醫護

獨／北港矽麗特贈800護目鏡挺前線醫護

東勢「豆干厝」內景曝光！　偷搞暗夜情慾

東勢「豆干厝」內景曝光！　偷搞暗夜情慾

台東縣維持零確診　積極籌設快篩站

台東縣維持零確診　積極籌設快篩站

臺大雲林虎尾院區設快篩站　現場民眾耐心等候

臺大雲林虎尾院區設快篩站　現場民眾耐心等候

關鍵字：

大林大美里篩檢站

讀者迴響

熱門新聞

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

台中13人群聚感染　媽自責致電道歉

疫情再燒2個月？醫：歹勢太久了！現在就看到曙光了

高雄3天打完2.1萬劑疫苗　作家讚感動

快訊／社交距離App別刪！負責人將「上傳大量確診者」資料

杜汶澤開大車外出！停車見感人畫面：善良台灣人

感謝醫護！女醫兒「高燒38度」急快篩結果曝

捐疫苗一定要中央簽約？北醫學者揭關鍵

家族8人確診！他曝「人力、病床不足」慘況

國產疫苗三期實驗沒做就買！指揮中心說明

韓國瑜出手了！捐1萬多份醫療物資：自己的人民自己救

颱風最快今生成大迴轉　鋒面滯留全台再下2天防豪雨

新北夫妻住旅館　妻陳屍屋內丈夫墜樓亡

野人七號部落「拍片送動力火車」藏洋蔥！小鬼突現身

雷／《全明星》曹佑寧再破節目紀錄

更多

最夯影音

更多
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面