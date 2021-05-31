確診男參加宗親會聚餐卻隱匿足跡　翁章梁震怒徹查：一定嚴懲

▲防堵外縣市熱區疫情，擴大安排高風險鄉親進行PCR核酸檢測 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大林鎮因泡茶引發的家庭群聚確診案例，29日和30日兩天已有7人確診，嘉義縣衛生局30日擴大安排大林鎮大美里與確診者群聚相關高風險且有症狀者通知鄉親進行PCR核酸檢測。另外，嘉義縣至今8名確診本土案例都與北部熱區有密切關聯，縣長翁章梁指示民政等單位全縣大普查，針對這段期間往來熱區的鄉親進行訪視與關懷，有效防堵疫情不再延燒、擴散。至於30日確診案例未提到曾參加宗親會餐會一事，翁章梁表示震怒，強調若經相關單位調查隱匿屬實，一定重罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

嘉義縣23日公布第1例確診案例，確診者是1名往來中北部從事網拍的溪口鄉親，29日大林鎮泡茶群聚確診的4人當中，其中1人經常往返北部嘉義兩地，由CT值研判時間序，感染源也可能來自雙北，30日確診的3人則是因泡茶所引發的第二起家庭群聚確診案例。

為有效阻絕病毒，衛生局30日聯合大林衛生所擴大勾稽大美里地區可能有高風險疑慮的鄉親，安排他們前往醫院做PCR核酸檢測。

另外，根據中央疫情指揮中心資料顯示，全台確診人數以雙北占85％居冠，嘉義縣自23日公布第一例確診案例至今，8名本土案例都與雙北有關，翁章梁除了呼籲這段期間有往來外縣市熱區，或者曾接觸熱區的親友、民眾的鄉親，務必自主健康管理14天，保護自己，保護他人。

翁章梁同時指示民政等單位配合村里長進行熱區足跡大普查，針對這段期間曾經往返北部與嘉義的鄉親、家中成員從熱區返嘉，或者曾經與熱區民眾有接觸的鄉親，進行關懷與訪視，如發現疑似症狀，將立即安排採檢等檢疫措施，避免疫情升溫。