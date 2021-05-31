台南3大水庫集水區共降249毫米雨量　水庫進帳540萬噸

▲台南曾文等3大主要水庫2天進水量共約1000萬噸，水庫蓄水量仍嚴重不足，民眾期待降雨集中在集水區，有助紓解台南水情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受溜留鋒面影響，台南地區5月30日降下陣雨，依據水情監測資料，台南3大水庫集水區共計降下249毫米雨量，為曾文、烏山頭及南化等主要水庫帶進共540.9噸進水，連同29日的456.7萬噸，2天進水約1000萬噸，水庫雖有進水，但距紓解水情仍有段距離，台南水情仍然嚴峻。

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目前台南地區曾文水庫蓄水量1943萬噸（3.81％）、烏山頭水庫3511萬噸（44.68％）、南化水庫717.49萬噸（7.9％），水庫合計蓄水量是6486萬立方公尺，台南地區目前每日節約用水後，需水量約93萬立方公尺，29日的降雨為烏山頭水庫進水442萬噸，曾文水庫5.2萬噸，南化水庫9.4萬噸，共約456.7萬噸，30日是曾文水庫111萬噸、烏山頭水庫226萬噸、南化水庫是203.9萬噸，合計540.9萬噸，2天合計進水約1000萬噸，加上31日仍持續降雨，預計這幾天3大水庫會持績進水，對久旱不雨的台南地區來說，可稍稍止渴，但距紓解水情仍有一大段距離要走，水情仍然嚴峻。

台南目前的水情燈號是橙燈，採減量供水，如果水情持續惡化的話，燈號轉為「紅燈」，即會進入分區供水階段，從5月29日起受鋒面影響，30、31日台南地區持續降雨，民眾期盼雨勢能集中在集水區，看看能不能為水庫帶來更多的進水，一解水庫乾涸之旱，紓解台南水情。

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