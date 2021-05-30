　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國民黨台南市黨部捐血活動　民眾冒雨熱情響應

▲國民黨台南市黨部與林寶桂文教基金會，30日攜手在永康探索教育公園，辦理捐血活動，吸引民眾冒雨熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市黨部與林寶桂文教基金會，30日攜手在永康探索教育公園，辦理捐血活動，吸引民眾冒雨熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部與林寶桂文教基金會，30日攜手在永康探索教育公園，辦理捐血活動，吸引民眾冒雨熱情響應，1天下來募集420袋血量。市黨部主委莊占魁說，社會很溫暖，許多民眾冒雨前來響應捐血活動，肯定能為血荒盡一點心力。

▲國民黨台南市黨部與林寶桂文教基金會，30日攜手在永康探索教育公園，辦理捐血活動，吸引民眾冒雨熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

莊占魁表示，各地血庫缺血情況嚴重，台北地區以A型血最缺、台中地區以A與B型血最缺、高雄地區則以B型及AB型為最缺，鼓勵年滿17歲以上且符合捐血條件的市民，用行動支持醫療，幫助需要血液的病患。

莊占魁說明，各捐血站的防疫措施都相當不錯，民眾做好自己的防疫準備，就可以放心捐血不用害怕，但也提醒施打過疫苗者，需要滿14天才可以捐血，若最近有服藥民眾，也請暫時不要捐血。

另外，莊占魁表示目前疫情升溫，要讓此次疫情能夠緩和下來，主要還是要靠施打疫苗，呼籲政府能順應民情，儘速進口疫苗。

▲國民黨台南市黨部與林寶桂文教基金會，30日攜手在永康探索教育公園，辦理捐血活動，吸引民眾冒雨熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林寶桂文教基金會董事長林進旺表示，感謝志工的付出，促成民眾能夠捲起袖腕，加入健康捐血活動，大家用愛心讓更多需要幫助的人得以延續生命，也鼓勵捐血者平時能養成定期捐血的習慣，這對台灣血庫更有實際的幫助。

台南市議員李鎮國、林阳乙，林燕祝服務團隊、大橋里里長梁峯楠、台南市民眾理事長林易煌、大臺南永康民眾服務社理事長施文斌、大臺南永康婦女會理事長邱懿瑩等，都特地來響應，共襄盛舉共同為20年來最嚴重血荒盡一分心力。

淡雅清新男女皆宜

ET快訊
求雨神不要停！新竹今累積68萬噸　暫緩供五停二還有望
快訊／疾管署與高端疫苗簽約　採購500萬劑國產疫苗
快訊／今日少1死！　50多歲女「還活著」
降雨量破百毫米！川流量大進帳　高雄6月有望解除限水
三級警戒發揮作用！台大醫曝「不封城」但必做2件事：可撐到10
快訊／國家警報又響！大雷雨強攻雲嘉　18縣市豪、大雨特報
余苑綺「僅存肺葉片」又照出陰影！　李亞萍心碎痛哭：怎麼辦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園306所學校畢典283校線上辦理　傳統市場加強稽查戴口罩

部桃新屋分院移做專責醫院　鄭文燦：守住桃園支援雙北

台中宣布逛市場分流　黃偉哲：台南落實市場實聯制流動攤也列管

防堵太麻里及金峰疫情擴散　饒慶鈴各補助50萬添購防疫設備

國民黨台南市黨部捐血活動　民眾冒雨熱情響應

池上民眾打麻將「4+1」遭查獲辯：都有戴口罩　5人群聚挨罰

家就在下個巷口！高雄翁電動車「拋錨顧路」推不動　警：交給我

嘉玲來了！屏東連2日零確診　潘孟安：＋0再敲門，在家迎＋0

嘉市疫情記者會手譯員戴透明罩　方便聽障者讀唇語

嘉義市公寓大樓防疫升級　進出實聯制+外送物流集中

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

為病床槓中央！怒斥石崇良鬼扯　柯：敢講那種幹話我病歷砸過去

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

全台疫情惡化24人「死後才確診」　醫師：快樂缺氧易錯失救治時機

桃園306所學校畢典283校線上辦理　傳統市場加強稽查戴口罩

部桃新屋分院移做專責醫院　鄭文燦：守住桃園支援雙北

台中宣布逛市場分流　黃偉哲：台南落實市場實聯制流動攤也列管

防堵太麻里及金峰疫情擴散　饒慶鈴各補助50萬添購防疫設備

國民黨台南市黨部捐血活動　民眾冒雨熱情響應

池上民眾打麻將「4+1」遭查獲辯：都有戴口罩　5人群聚挨罰

家就在下個巷口！高雄翁電動車「拋錨顧路」推不動　警：交給我

嘉玲來了！屏東連2日零確診　潘孟安：＋0再敲門，在家迎＋0

嘉市疫情記者會手譯員戴透明罩　方便聽障者讀唇語

嘉義市公寓大樓防疫升級　進出實聯制+外送物流集中

「疫苗現在是核彈！」館長轟民進黨3+11全毀了：國產疫苗等你媽XX

烏克蘭駐泰大使陳屍麗貝島　死前嚴重嘔吐失去意識

防疫期間居家運動！「短腿教練」忙壓重量　爸超無奈：還霸占墊子

澎湖零確診恐破功！中央不甩「離島硬篩」　賴峰偉急求藍營立委

陪我嘛！萌柴「擺臀跳恰恰」揪爸玩玩具　俏皮小腳交融化網

戴曉君部落小溪開唱　女主唱自曝兒時被「丟海裡自生自滅」！

人善被人欺！新北女遇吸血鬼房東…租屋被逼繳「全額房屋稅」

彰化溪湖水果傳播鏈98人確診　湳底二度快篩219人全採陰

大陸6／10停止疫苗第一針接種？　央視：保障第二劑「7月恢復」

馬偕醫院傳疫情封兩層樓　指揮中心：是要擴充專責病房

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

地方熱門新聞

快訊／彰化公布12處足跡！橫跨5縣市

飛金門127人自願快篩　3人陽性

即／苗栗確診加3　縣府下午公布足跡　

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

嘉義市公寓大樓進出實聯制　外送物流集中控管

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

屏東連2日零確診　潘孟安：＋0再敲門，在家迎＋0

即／彰化最新確診足跡！淨土「二水鄉」

黃偉哲：台南落實市場實聯制流動攤也列管

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

防止傳統市場成防疫破口落實實聯制

國民黨台南市黨部捐血活動

嘉義縣推牡蠣新鮮宅配

黃偉哲希望疫情加0水情不加0

更多熱門

相關新聞

台南衛生局通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可

台南衛生局通過疾管署新冠病毒核酸檢驗認可

率全國之先，台南市衛生局5月28日通過衛福部疾管署新冠病毒核酸檢驗認可，市長黃偉哲指出，未來藉由自行檢驗，將可縮短送驗時間及檢驗時程，即時提供快速準確之檢驗結果，提升台南市防疫時效，並早期發現個案即時治療及加強接觸者相關防疫管控措施。

即／高雄本土+1！家庭群聚染疫足跡不公布

即／高雄本土+1！家庭群聚染疫足跡不公布

台南下雨水庫進帳僅456萬噸尚未解渴

台南下雨水庫進帳僅456萬噸尚未解渴

黃偉哲希望疫情加0水情不加0

黃偉哲希望疫情加0水情不加0

台南落實防疫強化取締罰金共125萬元

台南落實防疫強化取締罰金共125萬元

關鍵字：

國民黨台南市黨部捐血

讀者迴響

熱門新聞

台商岳母確診延誤送醫5小時亡　嘆：台灣醫療不堪一擊

快訊／今日增10死「本土226＋校正回歸89」

快訊／蘇貞昌：國小以下1萬元補貼　6／15發放

北市四級兵推曝光！全面停班、台鐵過站不停

接到「科技業大老」電話！柯文哲進行四級警戒兵推

可望見曙光時間曝　醫：台灣這波守得很棒

華視女主播1家3口確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

「快樂缺氧」來不及救！醫曝2招自救

士林菜市場「人潮塞爆」　竟比晚上夜市熱鬧

余苑綺僅存肺葉片有陰影　媽痛哭

今確診+校正回歸「共355例本土」　新北市193例最多！

快訊／台東男陳屍家中！同住哥哥沒發現

雷／這是用血換的！《火神》6大爆哭點

停課在家吵架！貓暖陪哥罰跪求情

快訊／澎湖公布女案例「活動足跡」　曾到馬公、台北、高雄

更多

最夯影音

更多
鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」

鳳梨90度鞠躬道歉「原來你是柯震東」！　宋芸樺見鼠薯尖叫...被3.4萬人嚇到「求掉粉」
小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

小薰遭詐騙「5位數」戶頭剩378元！　公開全過程…勇兔吐槽：真的很蠢

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

華視主播林彥汝一家三口都確診！　聲音沙啞曝隔離現狀

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

女友錢包掉餐廳...已開40mins路程 男友怒罵「給我聰明點」下秒被打臉

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

高雄旗山出現首例新冠肺炎案例！　確診男淚曝足跡：病毒到我這就好

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面