國民黨台南市黨部捐血活動　民眾冒雨熱情響應

▲國民黨台南市黨部與林寶桂文教基金會，30日攜手在永康探索教育公園，辦理捐血活動，吸引民眾冒雨熱情響應。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部與林寶桂文教基金會，30日攜手在永康探索教育公園，辦理捐血活動，吸引民眾冒雨熱情響應，1天下來募集420袋血量。市黨部主委莊占魁說，社會很溫暖，許多民眾冒雨前來響應捐血活動，肯定能為血荒盡一點心力。

莊占魁表示，各地血庫缺血情況嚴重，台北地區以A型血最缺、台中地區以A與B型血最缺、高雄地區則以B型及AB型為最缺，鼓勵年滿17歲以上且符合捐血條件的市民，用行動支持醫療，幫助需要血液的病患。

莊占魁說明，各捐血站的防疫措施都相當不錯，民眾做好自己的防疫準備，就可以放心捐血不用害怕，但也提醒施打過疫苗者，需要滿14天才可以捐血，若最近有服藥民眾，也請暫時不要捐血。

另外，莊占魁表示目前疫情升溫，要讓此次疫情能夠緩和下來，主要還是要靠施打疫苗，呼籲政府能順應民情，儘速進口疫苗。

林寶桂文教基金會董事長林進旺表示，感謝志工的付出，促成民眾能夠捲起袖腕，加入健康捐血活動，大家用愛心讓更多需要幫助的人得以延續生命，也鼓勵捐血者平時能養成定期捐血的習慣，這對台灣血庫更有實際的幫助。

台南市議員李鎮國、林阳乙，林燕祝服務團隊、大橋里里長梁峯楠、台南市民眾理事長林易煌、大臺南永康民眾服務社理事長施文斌、大臺南永康婦女會理事長邱懿瑩等，都特地來響應，共襄盛舉共同為20年來最嚴重血荒盡一分心力。

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