才想刪社交距離App！老媽突「收通知」哭了　台北妹怕爆：怎麼辦

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／周亭瑋報導

「台灣社交距離App」日前被吐槽，百萬下載量卻只有29人回報，引起熱烈討論。一名網友看到消息，正考慮移除App，怎料母親就接到通知，表示與確診者資料比對有接觸，讓他們一家超剉，而她也不禁直呼，「原來是有在運作的！」

女網友昨在PTT提到，母親收到了台灣社交距離App的通知，表示她與確診者資料比對有接觸，「明明前幾天才看到，大家討論根本沒用，我也在考慮想刪掉了，沒想到......。」

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原po透露，母親已經嚇到哭了，不過她這幾周有分流上班，去超商、超市也是買完就離開，「1922通了請我們打衛生局，可是都沒接，下班了吧！所以現在媽媽要自己關一間嗎？要關到14天？還是已經來不及了。」

▲母親突然收到App的通知。（圖／翻攝自PTT）

她也表示，母親現在緊戴口罩，也離全家遠遠的，「明天還能去上班嗎？我也好害怕，可是只能一直安慰她；男友則叫我去跟他住，這樣會不會反而害到他啊。對了，我們在台北市，原來這App還是有在運作的。」

對此，鄉民紛紛回應，「住在一起就注定要隔離了吧」、「妳打1922，沒症狀他也只是叫妳自主管理」、「雙北的話，超商市場都地雷啊」、「每天觀察注意症狀，不要把自己搞得太緊張」、「沒症狀不要冒險去群聚做篩檢，先請假在家隔離吧，明天再打爆1922看怎麼辦」、「防君子不防小人」。

值得一提的是，「台灣社交距離App」負責人詹仲昕昨晚間表示，雙北的量能無法立刻處理確診者資訊，他們已接手進行，「目前已和行政院協調直接由CDC來協助確診個案上傳，從這週末就開始執行。除中南部已開始執行外，雙北也將開始大量上傳，請各位注意App之提示，以掌握自身健康狀況。」