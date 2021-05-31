直擊雙北好市多「人潮又炸了」　車潮塞到電視台！網：別笑市場大媽

▲好市多北投店。（圖／翻攝自臉書／台北之北投幫）

記者周亭瑋／綜合報導

國內疫情嚴峻，除了雙北市長執行四級警戒兵推演練，民眾也急忙採購物資、食材。就有不少網友今直擊，好市多汐止店和北投店都塞滿人潮、車潮，不禁擔憂群聚問題。

一名網友在「台北之北投幫」貼出照片，只見排隊車輛占據車道，甚至綿延到視線的盡頭，而原po起初表示，塞車塞到外面，後來他更確切指出，「塞到大愛台了。」

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▲排隊車潮塞到電視台。（圖／翻攝自臉書／台北之北投幫）

沒想到，時隔不到1小時，另一名網友在「汐止集團」傻眼直呼，「好市多又爆炸了！有想要補物資的晚點再來吧，不要再來人擠人搞得一肚子氣，減少大型群聚的機會呀！」

他不忘呼籲，「套句網路上看到的，物資補得再多，若不幸確診也都吃不到了，所以東西足夠就好，不要過度恐慌，就算真的封城了，也還是有外出採買的時間呀！」

對此，網友們紛紛回應，「內湖店外面車也大排長龍了」、「超誇張的，如果中獎了，還有辦法吃這些東西嗎」、「別再笑市場大媽」、「不補貨家裡沒食物，去補貨要擔心被傳染，你以為這些人不懂嗎？風涼話少說點吧」、「每天都塞爆，最好酸的都不要去買，我看幾天後只能喝水了」。

▼好市多汐止店。（圖／翻攝自臉書／汐止集團）