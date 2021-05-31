只有一點咳嗽！染疫伯「僅半天」突惡化　護理師：連道別時間都沒有

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳雕文翻攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名護理師經歷過負壓隔離、無數次採檢，也親睹確診者原本症狀輕微，結果不到1天病情急轉直下，甚至來不及跟家人道別，就不幸離世，鼻酸的她不禁感慨，「或許這就是我們醫護人員的使命吧！」

護理師在臉書感性寫下，「自從去年疫情開始，到現在的疫情變化，防疫做的越來越好，病毒也越來越強大，我自願參與這場戰役，單純想盡自己一份心力，幫助這些染疫的人們。」

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她透露，自己經歷過負壓隔離，還有無數次採檢，所以更能體會那種無助、恐慌、焦慮、害怕的感覺，「住在負壓裡的每一天都是煎熬，而且隨著染疫的年齡層往上，共病也多。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

護理師接著感嘆，「你能想像一個好好的人，中午說著有一點咳嗽、有痰，沒有其他不舒服，傍晚訂熊貓外送生活物品，晚間病情突然急轉直下，就這樣跟家人道別的時間都沒有。突如其來的噩耗，連我自己心情都難以平復，可怕的隱形缺氧與慢性病，能想像嗎？」

她直言，對著一個個入院意識清楚、正常活動的病人，卻要時時刻刻謹惕他們，病況隨時可能急轉直下，還有提到所有可能的後果，讓他們有心理準備，「但話到嘴邊往往說不出口，這需要多大勇氣，與其說身體累，心裡更多的是難受與不捨。」

最後，護理師更鼻酸道，「我抱著快樂助人的心走入這場戰役，看見的卻是一個個讓人難過的悲劇，只能說...這就是我們醫護人員的使命吧！謝謝每一位為了疫情站出來的同仁們，也謝謝暖中送炭的你妳您們。」

▼護理師感性寫下文章。（圖／翻攝自臉書）