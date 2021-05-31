雙盲階段就買！5大問題吵翻　「國產疫苗主持人」一次說清楚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近疫苗話題吵翻天，對於國產疫苗尚未進行三期實驗，政府就急忙簽約採購，更引發外界質疑。針對眾人疑惑的5大重點，國產疫苗主持人之一，同時也是台大感染科醫師謝思民親上火線回應，強調「一切要讓科學數據說話。」

【問題1】莫德納、輝瑞BNT、AZ疫苗，到底有沒有「做」第三期人體試驗？

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答：當然有！而且去年八月前後就陸續開始了！

謝思民直言，「有些人的發言看似支持國產疫苗，但若引用到錯誤的資訊，只會對國產疫苗幫了倒忙，感覺就像外行人在硬護航些什麼，加強了民眾對國產疫苗的陰謀論。」

【問題2】莫德納、輝瑞BNT、AZ疫苗，是「做完」第三期人體試驗，才取得緊急授權（EUA）而上市嗎？

答：這倒不是！

謝思民指出，輝瑞BNT於2020年12月11日取得美國EUA；莫德納則是在2020年12月19日取得，「才3-4個月的時間，怎麼可能完成第三期試驗且取得授權？以往標準程序都是要好幾年。」

事實上，「緊急授權（EUA）」指的就是，為了因應疫情的急迫性，以期中報告（interim report）來審查並先行上市。這是人類因應疫情的應急之道，如果將來第三期正式完成了，並通過正式標準審查，可取得的是「正式核准」，就不會叫做「緊急授權」。

▲第三期試驗正式完成，可取得的是「正式核准」，就不會叫做「緊急授權」。（圖／路透）

【問題3】11個醫學中心的國產疫苗臨床試驗主持人，對國產疫苗有沒有信心？

答：根本無所謂「有沒有信心」。一切要讓科學數據說話。

謝思民強調，「臨床試驗不只是個行政程序，而是個嚴格科學驗證過程。以試驗主持人的角色而言，沒有信心與否的問題。我們11個醫學中心的角色，就是要基於國際臨床試驗操作標準，確保受試者安全之下，蒐集臨床安全性資料，檢驗數據及抗體檢體，在雙盲之下，讓食藥署對這疫苗的試驗結果，來進行緊急授權的評估。」

他也坦言，「我們試驗主持人自己都不知道試驗結果，連哪些受試者是疫苗組，哪些受試者是安慰劑組都不知道；受試者自己也不知道，所以才叫雙盲。沒有所謂信心與否，只有科學驗證，並交由食藥署審查。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

【問題4】政府為了發展國產疫苗，而故意不進歐美疫苗？

答：這問題離我們醫師太遠了。這是政府決策的問題。

謝思民表示，「我們醫師只負責科學的部分。但據我所知，即使兩個國產疫苗，將來都通過緊急授權而上市，國產疫苗產量今年還是遠遠不及所需。先不講未來新冠流感化的每年施打，及對抗變種病毒所需的第三劑，至少在今年要達成群體免疫，還是要多多進口歐美疫苗。」

【問題5】理解政府扶植國產的用意，但還沒二期解盲，就開始替國產內宣，反而增加民眾疑慮，適得其反？

答：嗯嗯，我同意！

謝思民中肯回應，「國產疫苗的發展，是集結多少基礎及臨床的醫學科學專家的努力，一步一步的建構出來的。政府為了安定民心而先有所宣示，無可厚非。但在網路上引來更多的陰謀論或炒股之說，因而失去了國產疫苗研發過程的公信力，甚至為疫情的險峻而背上黑鍋，很可惜！」