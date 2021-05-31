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雙盲階段就買！5大問題吵翻　「國產疫苗主持人」一次說清楚

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近疫苗話題吵翻天，對於國產疫苗尚未進行三期實驗，政府就急忙簽約採購，更引發外界質疑。針對眾人疑惑的5大重點，國產疫苗主持人之一，同時也是台大感染科醫師謝思民親上火線回應，強調「一切要讓科學數據說話。」

【問題1】莫德納、輝瑞BNT、AZ疫苗，到底有沒有「做」第三期人體試驗？

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答：當然有！而且去年八月前後就陸續開始了！

謝思民直言，「有些人的發言看似支持國產疫苗，但若引用到錯誤的資訊，只會對國產疫苗幫了倒忙，感覺就像外行人在硬護航些什麼，加強了民眾對國產疫苗的陰謀論。」

【問題2】莫德納、輝瑞BNT、AZ疫苗，是「做完」第三期人體試驗，才取得緊急授權（EUA）而上市嗎？

答：這倒不是！

謝思民指出，輝瑞BNT於2020年12月11日取得美國EUA；莫德納則是在2020年12月19日取得，「才3-4個月的時間，怎麼可能完成第三期試驗且取得授權？以往標準程序都是要好幾年。」

事實上，「緊急授權（EUA）」指的就是，為了因應疫情的急迫性，以期中報告（interim report）來審查並先行上市。這是人類因應疫情的應急之道，如果將來第三期正式完成了，並通過正式標準審查，可取得的是「正式核准」，就不會叫做「緊急授權」。

▲▼日本醫療人員優先施打輝瑞疫苗，出現多例嚴重過敏反應。（圖／路透）

▲第三期試驗正式完成，可取得的是「正式核准」，就不會叫做「緊急授權」。（圖／路透）

【問題3】11個醫學中心的國產疫苗臨床試驗主持人，對國產疫苗有沒有信心？

答：根本無所謂「有沒有信心」。一切要讓科學數據說話。

謝思民強調，「臨床試驗不只是個行政程序，而是個嚴格科學驗證過程。以試驗主持人的角色而言，沒有信心與否的問題。我們11個醫學中心的角色，就是要基於國際臨床試驗操作標準，確保受試者安全之下，蒐集臨床安全性資料，檢驗數據及抗體檢體，在雙盲之下，讓食藥署對這疫苗的試驗結果，來進行緊急授權的評估。」

他也坦言，「我們試驗主持人自己都不知道試驗結果，連哪些受試者是疫苗組，哪些受試者是安慰劑組都不知道；受試者自己也不知道，所以才叫雙盲。沒有所謂信心與否，只有科學驗證，並交由食藥署審查。」

▲▼COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

【問題4】政府為了發展國產疫苗，而故意不進歐美疫苗？

答：這問題離我們醫師太遠了。這是政府決策的問題。

謝思民表示，「我們醫師只負責科學的部分。但據我所知，即使兩個國產疫苗，將來都通過緊急授權而上市，國產疫苗產量今年還是遠遠不及所需。先不講未來新冠流感化的每年施打，及對抗變種病毒所需的第三劑，至少在今年要達成群體免疫，還是要多多進口歐美疫苗。」

【問題5】理解政府扶植國產的用意，但還沒二期解盲，就開始替國產內宣，反而增加民眾疑慮，適得其反？

答：嗯嗯，我同意！

謝思民中肯回應，「國產疫苗的發展，是集結多少基礎及臨床的醫學科學專家的努力，一步一步的建構出來的。政府為了安定民心而先有所宣示，無可厚非。但在網路上引來更多的陰謀論或炒股之說，因而失去了國產疫苗研發過程的公信力，甚至為疫情的險峻而背上黑鍋，很可惜！」

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