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新竹縣30日無新增確診　機構、洗腎群聚感染源仍在查

▲新竹縣30日無新增確診　機構洗腎群聚感染源促請中央盡速釐清。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣30日無新增確診病例。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣30日無新增確診案例，但苗栗縣確診者中，曾到過新竹縣峨眉鄉石井採茶區，衛生局接獲通報已在今早通知業者消毒，環保局也對周遭環境全面消毒。另針對洗腎中心相關接觸者，衛生局慎重起見，昨對35名匡列接觸者(25腎友、5陪病家屬、5工作人員)第2次採檢，結果均為陰性，機構和洗腎中心兩處的感染來源和傳播關係，已由中央協助分析釐清，結果出爐將盡快向民眾報告。

▲新竹縣30日無新增確診　機構洗腎群聚感染源促請中央盡速釐清。（圖／新竹縣政府提供）

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▲機構和洗腎中心的感染源和傳播鏈，目前已和中央防疫醫師合作，正在調查分析釐清中。

新竹縣長楊文科說，洗腎中心案件中，案6760匡列的39人中，27位為洗腎腎友，5位為陪病家屬，5位為工作人員，2位則為案6760的房東和室友，扣除已確診的房東案7112和腎友案7523、7524，以及隔離中的室友(尚無必要二次檢)等4人，其餘35人(25腎友、5家屬、5工作人員)昨安排第2次採檢，結果均為陰性。

新竹縣至今19位確診案例中，5例有萬華活動史，2例是雙北接觸史，1例是新北活動史，3例是桃園活動史，4例機構群聚和4例洗腎中心。多數感染源已釐清，機構和洗腎中心的感染源和傳播鏈，目前已和中央防疫醫師合作，正在調查分析釐清中。

楊文科進一步說明新竹縣目前疫苗施打情況，之前的7400劑疫苗已施打完畢，5月28日收到的2200劑疫苗，由衛生局在各醫療院所和衛生所規劃的20處分流分區施打，目前2200劑皆已安排好前線醫護警察等對象施打，已施打815劑，剩餘1385劑將在6月3日前打完。

稽查停業場所部分，昨持續查湖口、竹北共27家，包含護膚店3家、按摩業9家、視廳歌唱業12家、資訊休閒業3家、電子遊戲場1家、舞場1家，結果25家皆已主動配合政策停業，1家原視聽歌唱業已改一般小吃店，且不提供內用，只提供外送；另1家資訊休閒業，稽查時店內無營業，但有員工，已請店家配合政策關閉。另竹北1處洗車場夾娃娃機仍營業，依規移請衛生局開罰。未戴口罩部分，累計開罰188件，勸導1392件。

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