快訊／桃園金沙攻進竹苗13人染疫　50歲女快篩陰解隔離前夕確診

▲新竹市30日新增確診案7927為日前確診案3440父親、案3864的同事。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，竹市今新增1名COVID-19確診個案，案7927，為一名50多歲女性，是22日公布案3440群聚案的匡列對象。案7927被匡列時採檢呈陰性，解除隔離前，出現輕症，經PCR採檢陽性確診，全案匡列3人居家隔離，均送往防疫旅館，採一人一室居家隔離。

新竹市長林智堅說明，案7927為案3440父親案3864公司同事，她在案3864確診後被匡列為居家隔離者，一採為陰性，解除隔離前，因出現輕症，安排篩檢PCR陽性確診，無公共場所足跡。目前匡列3名同住家人為居家隔離。

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▲▼日前市府公布金沙風暴的新竹地區的關係圖。

衛生局表示，案3440（22日公布）因與家人同住透天厝、又曾在15日一同家庭聚餐，匡列接觸者達39名，目前全案累積確診者為4位，包含（爸爸3864、媽媽3863、親友7522、同事7927）。4名確診者現況穩定，都在醫院治療中。

桃園金沙風暴累積至30日，已累積確診桃園6例，「外溢竹苗」7例，共13人染疫。

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