北病南送讓消防員體力透支　石崇良：醫院轉送民間救護車也可分擔

▲衛福部次長石崇良。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

台灣本土確診案例已飆破6000人，其中大部分集中在雙北地區，衛生福利部次長石崇良今（30日）表示近期已進行分流，包括北病南送，或讓輕症返家，但有媒體提出疑問是否會導致消防員體力透支。石崇良表示，未來醫院要轉送，現在都有公費補助，可以請民間救護車協助，不限消防救護車，轉送費用同樣由指揮中心支出。

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▲指揮中心開始進行病患分流。（圖／記者徐文彬攝）

石崇良表示，有關轉診部分，過去不到三周時間，雙北地區在過去不到三週已經有6000多位確診病人，其中有3至4成左右需到醫院收治，當然在醫院調整過程或特別是重症病人受限地區分布問題，有集中某些地區，因此救護車都是以就近送醫為原則，難免造成有部分重災區的醫院很快爆滿，因此我們5/22開始做這樣的調整跟介入協助。

▲病患在院際轉送過程也可請民間救護車協助，費用同樣由指揮中心支出。（圖／記者林敬旻攝）

石崇良表示，現在需要氧氣的病人，會先分派到急救責任醫院的專責病房收治，若都滿則會由外縣市急救責任醫院收治，第三順位就會再回到北區重度急救責任醫院收治；另外也讓中南部的醫學中心跟台北的醫學中心建立綠色通道，互相支援來做病人即時的調遣，而中間衍生轉診救護車費用，全由指揮中心支應，請醫院視病人需要，若因為加護病房滿床需要轉診，救護車費用由指揮中心支應，藉此會撥到地方政府再轉給各大醫院。

同時未來雙北可能推動遠距檢傷，避免民眾因為害怕或恐慌就要送醫，透過遠距檢傷，讓急診醫師線上篩檢。至於轉送與病患分流，醫院也可叫民間救護車協助院際間的轉送，分擔消防勤務救護車負荷，費用同樣由公費支出。