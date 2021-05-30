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越南「變種病毒」來襲…工業園區成群聚熱點！　供應鏈恐再受衝擊

▲▼越南工業園區。（圖／路透）

▲越南工業園區。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

越南政府29日宣布，在確診者檢體中發現全新傳染力更強的「混種病毒」，這讓該國的科技製造業再度面臨危機。位在越南北部的科技園區因為工人密集群聚，導致確診數不斷暴增，這也讓位在南部的其他工廠，如台灣寶元科技、英特爾越南廠，開始加強園區內的防疫措施，避免因為疫情衝擊而停工。

根據《日本經濟新聞》報導，越南從4月底開始爆發新一波疫情，位在北部北江省（Bac Giang）、北寧省（Bac Ninh）的工業園區遭受衝擊，至少有8成的確診病例都來自廠區的工人。北江省確診數已超過320例，目前已關閉4座工業園區，數百家工廠全面停工，約13萬人受到影響，就連鴻海集團位於北江的部分廠區也暫停營運。

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）29日表示，當地發現一種高傳染性的「新型」變種病毒，助長了越南最近一波的疫情升溫，經基因測序得知，這一變種病毒是英國與印度變種病毒的混合種，能透過空氣傳播，而且病毒培養（viral cultures）顯示，它的複製速度相當快速。

阮清龍指出，病毒在沒有通風系統的密閉空間傳播非常迅速，且這次的重症患者數量相當多，「北江的工業園區工人密集，且工人集中在工廠哩，共用廁所和餐廳，乘坐同一輛接駁巴士，通常也住在同一住宅區，所以短時間內很難控制疫情。」

▲▼越南,新冠肺炎,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前越南新冠疫苗接種率剛超過1％。（圖／達志影像／美聯社）

有鑑於北部工業園區的疫情爆發，位在南部的工業園區也正加強防疫措施。胡志明市有17個工業園區，超過1500間工廠進駐，員工數超過28萬，包含台灣寶元科技、英特爾越南廠、南韓三星和日本電產（Nidec）都有在該市設廠。

越南衛生部已要求對廠區員工進行定期篩檢，請企業負起相關防疫責任，胡志明市周圍的省份也召開線上會議，針對可能爆發的疫情進行演練；據了解，演練規模為確診數達3000至5000例。越南總理范明政表示，「保護大成市和工業園區要採取更積極、有效的解決方案。」

除此之外，胡志明市將從5月31日開始，實施長達15天的社交距離防疫措施，所有公共場所禁止10人以上聚集，未來有可能縮減至5人以內。至於爆發教會群聚感染的舊邑郡（Go Vap）則實施更嚴格的措施，所有商店餐廳都已關閉，居民非必要不得外出，政府也鼓勵60歲以上老人待在家中。

目前越南新冠疫苗接種率剛超過1％，除了投入國產疫苗研發之外，該國也向英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、俄羅斯「衛星V」（Sputnik-V）訂購了超過1億劑疫苗，準備替70％的成年人口施打，另外也試圖再加購4000萬劑疫苗，希望能達到年底全面施打的目標。

►越南「合併檢測」漏夜狂篩5萬人！　教會群聚傳播鏈再擴大
►越南「混種病毒」傳播力更強！複製速度極快　超越印度、英國變種
►鴻海越南廠為防疫暫停營運一週後　預計5／28列首波恢復營運名單

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