北韓寧邊核設施不安分！智庫引衛星照曝「還在運轉」　拜登超頭痛

▲位於北韓平安北道寧邊郡核設施的核反應爐。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登與南韓總統文在寅21日曾承諾，在韓半島（朝鮮半島）政策戰略上，將繼承2018南北韓板門店宣言、新加坡川金會聯合聲明，對於北韓（朝鮮）而言，可不再擔憂與美國間的協商「從零開始」。不過美韓峰會至今已過一周，平壤當局卻依舊保持沉默。有證據顯示，北韓寧邊核設施仍維持運作。

根據《韓聯社》報導，美國華府智庫《北緯38度》（38 north）近日分析一張拍攝於本月22日的商業用衛星影像，其在分析中發現，北韓仍舊存在著運轉寧邊核武設施的跡象，其中放射化學實驗室與幫助其維持運轉的火力發電廠，都持續照常活動。

報導指出，雖然該座火力發電廠從今年3月起依舊處於運轉狀態，然而從最近一期的衛星相片分析中可以得知，近來發電廠冒煙的煙囪略有減少的趨勢。不過未有明確證據顯示，使用過後的燃料棒從5兆瓦（MW）反應爐旁的儲藏設施移轉出來，該反應爐被用來提煉出鈽，是生產核武器時的關鍵。

實驗用反應爐被觀測到出現新一波的活動跡象，不過這有可能與日常性的維修工作有關。報導分析，鈾濃縮工廠雖被觀測到些微動靜，但冷凝管卻未被觀測出可分辨的變化；寧邊地區的火車站雖再次出現3輛特殊軌道車，但無法得知其是否與鈾濃縮工廠的活動有關。

另外，從該張商用衛星影像中可以發現，寧邊核設施研究與行政總部所在的區域中，在大型建築物之間，疑似正在興建其中一棟的附屬建築。

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